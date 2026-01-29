Edit Profile
    Jaya Ekadashi: ఈరోజే జయ ఏకాదశి.. విష్ణువు అనుగ్రహం కోసం ఏ రాశి వారు ఏం చేస్తే మంచిదో తెలుసుకోండి!

    జయ ఏకాదశి జనవరి 29, అనగా ఈరోజు వచ్చింది. దీనిని భీష్మ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. భూమి ఏకాదశి అని కూడా పేరు ఉంది. పైగా ఈ విశేషమైన రోజున రవి యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ఇది మరింత శుభప్రదమైనది. జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. ఏ రాశి వారు ఏం చేస్తే మంచిదో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 29, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఏటా మాఘ మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశిని జయ ఏకాదశి అని అంటారు. ఈ సంవత్సరము జయ ఏకాదశి జనవరి 29, అనగా ఈరోజు వచ్చింది. దీనిని భీష్మ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. భూమి ఏకాదశి అని కూడా పేరు ఉంది. పైగా ఈ విశేషమైన రోజున రవి యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ఇది మరింత శుభప్రదమైనది.

    ఏకాదశి

    ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. ఇక ఈ విశేషమైన జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. అలాగే చాలా మంది వారి రాశి ప్రకారం పరిహారాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. మరి ఈ జయ ఏకాదశి లేదా భీష్మ ఏకాదశి వేళ ఏ రాశి వారు వేటిని పాటిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం.

    జయ ఏకాదశి 2026.. 12 రాశుల వారు ఏం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారు ఈ విశేషమైన జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణువును ఆరాధించండి. పసుపు, చందనం, బెల్లాన్ని సమర్పిస్తే మంచిది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు అన్నింటా జయలే కలగాలంటే ఈ విశేషమైన జయ ఏకాదశి నాడు లక్ష్మీనారాయణకు పరమాన్నాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టండి. ఇది శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారు విష్ణు సహస్రనామం పారాయణం చేస్తే చాలా మంచిది. అలాగే పశువులకు పచ్చగడ్డిని ఆహారంగా ఇవ్వండి.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారు ఈ విశేషమైన రోజున శివకేశవులను ఆరాధించాలి. అదే విధంగా పేదవారికి అన్నాన్ని దానంగా ఇస్తే మంచిది.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు మహావిష్ణువుకు బెల్లాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి, ఎర్రటి పూలతో ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. ఆనందంగా ఉండవచ్చు.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారు జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణువుకు తులసిదళాలను సమర్పించాలి. పసుపు రంగు పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే మంచిది.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు లక్ష్మీదేవికి పసుపు వస్త్రాలు, గాజులను సమర్పించాలి. అలాగే లక్ష్మీదేవిని, విష్ణువును మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధించాలి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రాశి వారు ఈ జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణువును పూజిస్తూ సుందరకాండ పారాయణం చేయడం మంచిది.

    ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారు జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణువుకు స్వీట్లు నైవేద్యంగా పెట్టి, సత్యనారాయణ వ్రత కథను చదువుకోవడం మంచిది.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు జయ ఏకాదశి నాడు మహావిష్ణువును పూజించాలి. దుప్పట్లు, ఆహారాన్ని దానం చేయడం మంచిది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు విష్ణువుకు పసుపు పాలు సమర్పించాలి. “ఓం నమో నారాయణాయ” అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారు విష్ణువుకు పసుపు వస్త్రాలను సమర్పించి, పసుపు రంగులో ఉండే పుష్పాలతో విష్ణువును భక్తితో ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

