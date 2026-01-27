Edit Profile
    జయ ఏకాదశి 2026: జయ ఏకాదశి వేళ రవి యోగం, ఇలా పూజిస్తే విష్ణువు ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలుగుతుంది!

    ఏకాదశికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి, మోక్షాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఈసారి వచ్చే ఏకాదశి చాలా విశేషమైనది. జయ ఏకాదశి ఉపవాసం తేదీ, సమయం, పూజా విధానం సహా పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 27, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏకాదశి తిథికి ఉన్న విశిష్టత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఏకాదశికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి, మోక్షాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఈసారి వచ్చే ఏకాదశి చాలా విశేషమైనది. జయ ఏకాదశి ఉపవాసం తేదీ, సమయం, పూజా విధానం సహా పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    జయ ఏకాదశి 2026: జయ ఏకాదశి వేళ రవి యోగం (pinterest)
    జయ ఏకాదశి 2026

    ఏకాదశి తిథి జనవరి 28 సాయంత్రం 4:35కి ప్రారంభమై, జనవరి 29 మధ్యాహ్నం 1:55కి ముగుస్తుంది. ఈ లెక్కన జయ ఏకాదశి ఉపవాసం, పూజను జనవరి 29న జరుపుకోవాలి. విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పూజ చేయాలి. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు ఏకాదశి విశిష్టతను వివరించాడు.

    ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే మోక్షం లభిస్తుందని, సక్సెస్‌ను అందుకోవచ్చని, పేదరికం నుంచి కూడా బయటపడవచ్చని తెలిపాడు. శత్రువుల బాధల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. అలాగే సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి. పూర్వికుల ఆశీస్సులు కూడా పొందే అవకాశం కలుగుతుంది.

    జయ ఏకాదశి 2026 వేళ శుభ యోగాలు

    జయ ఏకాదశి నాడు భద్రవాస, రవి యోగాలు ఏర్పడతాయి. రవి యోగం సమయంలో లక్ష్మీనారాయణులను ఆరాధించడం చాలా మంచిది. ఇలా చేయడం వలన భక్తులు ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉంటారు. కెరీర్, వ్యాపారంలో కూడా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. లక్ష్మీదేవి మరియు విష్ణువుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

    జయ ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని ఇలా ఆరాధించండి

    1. జయ ఏకాదశి నాడు ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి ధ్యానం చేయాలి.
    2. ఆ తర్వాత స్నానం చేసి ఇంటిని శుభ్రం చేసి విష్ణుమూర్తిని పూజించాలి.
    3. జయ ఏకాదశి నాడు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం మంచిది.
    4. ఇంట్లో గంగాజలాన్ని జల్లి, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి పూజ ప్రారంభించాలి.
    5. విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పూజ చేయాలి.
    6. పసుపు రంగు వస్త్రాలను విష్ణుమూర్తికి సమర్పించాలి.
    7. పసుపు రంగు పువ్వులు, పండ్లు, స్వీట్లు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
    8. విష్ణు చాలీసా, విష్ణు స్తోత్రాలను పఠించాలి.
    9. తరువాత రోజు ఉపవాసాన్ని విరమించి, తోచిన వాటిని దానం చేయడం మంచిది.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

