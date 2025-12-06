Shani Dev Favorite Flowers: ఈ పువ్వులంటే శనికి ఎంతో ఇష్టం.. వీటిని సమర్పిస్తే శని బాధల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది!
శని ఆశీస్సులతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు. శనివారం నాడు శని దేవుడుని ఆరాధించడం వలన ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా శనికి ఇష్టమైన ఈ పూలను సమర్పించి ఆరాధిస్తే జీవితం లో ఉన్న కష్టాలు అన్ని తొలగిపోతాయి. శని దేవుడికి ఇష్టమైన పువ్వులను సమర్పించడం వలన శని బాధల నుండి బయటపడొచ్చు.
Shani Dev Favorite Flowers: శని దేవుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలగడానికి చాలామంది రకరకాల పద్ధతుల్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. శని దేవుడికి కొన్ని పువ్వులు అంటే ఎంతో ఇష్టం. దేవుడికి పెట్టి సమర్పించడం వలన అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందవచ్చు. శని ఆశీస్సులతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు. శనివారం నాడు శని దేవుడుని ఆరాధించడం వలన ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా శనికి ఇష్టమైన ఈ పూలను సమర్పించి ఆరాధిస్తే జీవితం లో ఉన్న కష్టాలు అన్ని తొలగిపోతాయి.
శని దేవుడికి ఇష్టమైన పువ్వులను సమర్పించడం వలన శని బాధల నుండి బయటపడొచ్చు. ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని వంటి వాటి నుండి కూడా సులువుగా ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. మరి శనికి ఏ పూలను సమర్పిస్తే మంచి జరుగుతుంది? శని దేవుడికి ఇష్టమైన ఆ పూల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ పువ్వులంటే శనికి ఎంతో ఇష్టం.. వీటిని సమర్పిస్తే శని బాధల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది
1.అపరాజిత పువ్వులు
ఈ పువ్వులు అంటే శనికి ఎంతో ఇష్టం. శని దేవుడికి శనివారం నాడు ఉదయాన్నే ఈ పూలను సమర్పించండి. 5, 7 లేదా 11 అపరాజిత పువ్వులను శనికి పెట్టి పూజించడం వలన శని దేవుని సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. శని కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలను కూడా అందిస్తాడు. శుభ ఫలితాలను చూడొచ్చు.
2.మందారం పువ్వులు
శనికి ఇష్టమైన మందారం పువ్వులను శనివారం నాడు సమర్పించండి. శనికి ఈ పువ్వులు అంటే ఇష్టం. అలాగే దుర్గాదేవికి కూడా మందారం పువ్వులు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఎర్ర మందారం పూలను శనికి సమర్పించడం వలన శని దోషాల నుంచి బయటపడొచ్చు. శని ప్రత్యేక అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది.
3.జమ్మి పువ్వులు
శనివారం నాడు శనికి జమ్మి పూలను సమర్పించండి. ఇవి కూడా శని దేవుడికి ఎంతో ఇష్టం. వీటిని శనికి సమర్పించడం వలన శని దేవుని ఆశీస్సులు పొందవచ్చు. కష్టాలు తగ్గుతాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు. శని దేవుని ఎప్పుడూ సూర్యోదయం ముందు లేదా సూర్యాస్తమయం తరువాత ఆరాధించాలి. ఆ సమయంలో ఈ పూలను శనికి సమర్పిస్తే మంచిది.
4. జిల్లేడు పువ్వులు
శనికి నీలం రంగులో ఉండే జిల్లేడు పువ్వులు అంటే చాలా ఇష్టం. వీటిని కూడా శని దేవుడికి శనివారం నాడు సమర్పించండి. దీంతో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. శని బాధలు కూడా తగ్గుతాయి. ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని ఉన్నవారు కూడా ఈ పూలను శనికి సమర్పిస్తే కాస్త ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. కష్టాలు తగ్గుతాయి.
News/Rasi Phalalu/Shani Dev Favorite Flowers: ఈ పువ్వులంటే శనికి ఎంతో ఇష్టం.. వీటిని సమర్పిస్తే శని బాధల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది!
News/Rasi Phalalu/Shani Dev Favorite Flowers: ఈ పువ్వులంటే శనికి ఎంతో ఇష్టం.. వీటిని సమర్పిస్తే శని బాధల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది!