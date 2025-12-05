Swapna shastra: శనికి సంబంధించిన ఈ 4 కలలు వస్తే శుభమా, అశుభమా? స్వప్నశాస్త్రం ఏం చెప్తోందో తెలుసుకోండి!
నిద్రపోయినప్పుడు మంచి కలలు, చెడ్డ కలలు రెండూ వస్తుంటాయి. కొన్ని సార్లు చాలా ప్రశాంతంగా, సంతోషాన్ని ఇచ్చే కలలు వస్తే, కొన్నిసార్లు భయంకరమైన పీడకలలు వస్తూ ఉంటాయి. శని దేవుడికి సంబంధించిన ఈ కలలు వస్తే దానికి అర్థం ఏంటి? భవిష్యత్తులో ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మనం నిద్రపోయినప్పుడు చాలా కలలు వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని కలలు గుర్తుంచుకుంటే, కొన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాము. అయితే మనకు వచ్చే కల కూడా చాలా విషయాలను తెలుపుతుంది. కలల ఆధారంగా భవిష్యత్తు గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని కలలు శుభప్రదమైనవిగా, కొన్ని కలలు అశుభమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడికి సంబంధించిన ఇలాంటి కలలు వస్తే, అది మంచిదా, చెడ్డదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.
శనికి సంబంధించిన ఈ కలలు శుభమా? అశుభమా? ఈ కలలు తెలిపే సంకేతాలు గురించి తెలుసుకోండి
1.కలలో శని దేవుడు
న్యాయానికి అధిపతి అయినట్లైన శని దేవుడు కనపడినట్లయితే, అది శుభం. శని దేవుడు కలలో కనపడితే శని దేవుని అనుగ్రహం ఉంటుందని, సక్సెస్ అందుకోవచ్చని, సానుకూల శక్తి కూడా ప్రవహిస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి.
2.కలలో ఆవాలు నూనె
శని దేవుడికి ఆవాలు నూనె అంటే ఎంతో ఇష్టం. శని దేవుడిని పూజించేటప్పుడు ఆవాలు నూనె సమర్పిస్తారు, ఆవాల నూనెలో దీపారాధన చేస్తారు. ఆవాలు నూనె కలలో కనపడినట్లయితే ఆర్థిక పరంగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, డబ్బు మీతో కలసి ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి, మంచి సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. అదే ఒకవేళ ఆవాలు నూనె రాసుకుంటున్నట్లుగా కల వచ్చినట్లయితే మాత్రం సమస్యలు వస్తాయని స్వప్నశాస్త్రం తెలుపుతోంది.
3.కలలో శివలింగం
శని దేవుడు శివుడి భక్తుడు. శివుడిని గురువుగా భావిస్తారు. కలలో శివలింగం కనపడినట్లయితే ఆర్థికపరంగా ఉన్న సమస్యలు తొలగి పోతాయి, మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది, శివుని అనుగ్రహం, శని దేవుని అనుగ్రహం మీపై ఉంటుంది, ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
4.నల్ల కుక్క
కలలో నల్ల కుక్క కనపడితే కూడా సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. నల్ల కుక్క కనపడితే శని దేవుని అనుగ్రహం వారిపై ఉందని భావించాలి. అలాగే నల్ల కుక్క ఎవరితోనైనా ఆడుకుంటున్నట్లు కనపడితే, కష్టానికి తగ్గ ఫలితం పొందుతారు, నెగటివ్ ఎనర్జీ నుంచి బయటపడతారు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.
