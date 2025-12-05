Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 05 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారికి అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి, సమస్యలను జాగ్రత్తగా పరిష్కరించండి!

    రాశి ఫలాలు 5 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 5, 2025 న ఏ రాశులు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 05, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 5 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 5 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 5, 2025న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశికి ఇబ్బందులు ఉండవచ్చో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 5 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 5 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి - ఈరోజు మీరు సంబంధాలు, కెరీర్ లో కొంత ఉద్రిక్తతను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. విషయాలు అదుపు తప్పే ముందు ప్రేమకు సంబంధించిన ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించండి. అధికారిక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, మీరు వృత్తిపరంగా విజయం సాధిస్తారు.

    వృషభ రాశి - డబ్బు పరంగా ఈరోజు మీకు శుభదినం. ఈ రోజు తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. ఈ రోజు మీ శక్తి సృజనాత్మకతను ఆకర్షిస్తుంది, అయితే పనులను ఎంచుకోవడంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.

    మిథున రాశి - ఈరోజు మిథున రాశి వారు వ్యక్తిగత ఎదుగుదల మరియు విజయంపై దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభించండి. ప్రేమ, కెరీర్ మరియు ఆర్థిక విషయాల్లో అదృష్టం మరియు పురోగతి మీ కోసం వేచి ఉంది. మార్పును స్వీకరించండి. సవాళ్లను ఎదుర్కొనండి.

    కర్కాటక రాశి - ఈరోజు గొప్ప రోజుగా ఉంటుంది. స్పష్టత మరియు ప్రేరణను అందించడానికి నక్షత్రాలు సమలేఖనం చేస్తున్నాయి. డబ్బు పరంగా మీరు కొన్ని శుభవార్తలను కూడా పొందవచ్చు.

    సింహ రాశి - ఈరోజు సింహ రాశి వారికి కాస్త గందరగోళంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్ లో అనేక పనులు ఉండవచ్చు, వీటిని సకాలంలో పూర్తి చేయడం కష్టం. గుర్తుంచుకోండి, మీరు పరిష్కరించలేని సమస్య ఏదీ లేదు.

    కన్య రాశి- ఈరోజు మీరు డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి. ఈ రోజు మీరు అన్ని నిర్ణయాలను జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సుదూర సంబంధంలో ఉన్నవారు త్వరలో తమ భాగస్వామిని కలవచ్చు.

    తుల రాశి - ఈరోజు మీరు మార్పులు మరియు ఊహించని ప్రాజెక్టులను స్వీకరించండి. మీ ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ఎదుగుదలకు కొత్త అవకాశాలు మరియు మార్గాలను అన్లాక్ చేయండి. ఈ రోజు వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక విషయాలపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి.

    వృశ్చిక రాశి - సవాళ్లను పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. ఈ రోజు అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. రోజువారీ డిమాండ్లతో వ్యవహరించేటప్పుడు మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి.

    ధనుస్సు రాశి - రోజులో శక్తిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఈ రోజు అవకాశాలతో నిండిన రోజు. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల మరియు కొత్త సమావేశాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.

    మకర రాశి- మకర రాశి ప్రజలకు ఆసక్తికరమైన రోజుగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలను అన్లాక్ చేయండి, మార్పును స్వీకరించండి. ఆశ్చర్యం మీ కోసం వేచి ఉంది. ఓపెన్ మైండె కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది.

    కుంభ రాశి- గణనీయమైన ఎదుగుదల యొక్క అవకాశం ఈ రోజు మీ తలుపు తట్టవచ్చు. అందువల్ల, ఏదైనా పెద్ద పెట్టుబడి ఆలోచనాత్మకంగా చేయండి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి.

    మీన రాశి - సానుకూల రోజుగా ఉంటుంది. కొంతమంది తమ తల్లిదండ్రులతో వారి సంబంధానికి పూర్తి మద్దతు పొందవచ్చు. మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. పాత పెట్టుబడి లాభాలకు దారితీస్తుంది.

