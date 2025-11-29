December Monthly Horoscope: డిసెంబరులో 5 గ్రహాల సంచారంలో మార్పు, 12 రాశుల జీవితంలో మార్పులు.. మీకు ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!
December Monthly Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. గ్రహాలు రాశి మార్పు చెందినప్పుడు అది 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. కొన్ని రాశులు అశుభ ఫలితాలను పొందుతారు. డిసెంబర్ నెలలో 5 గ్రహాల కదలికలు మారనున్నాయి. డిసెంబరు 5న గురువు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
ఆ తరువాత, డిసెంబర్ 6న బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. మరుసటి రోజు, డిసెంబర్ 7న, కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని తరువాత, డిసెంబర్ 16న, సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు డిసెంబర్ 20న ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని తరువాత, బుధుడు డిసెంబర్ 29న మరోసారి రాశిచక్రాన్ని మార్చి, ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ గ్రహాల రాశిచక్ర మార్పు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. మరి మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి - డిసెంబర్ నెల మీకు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఉన్నత విద్య, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, విదేశీ ప్రయాణాలు, ఇంటర్వ్యూలలో మీరు సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు. మీరు మీ కెరీర్ లో కొత్త బాధ్యతలను పొందుతారు. పదోన్నతి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు మీకు ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తాయి.
వృషభ రాశి – ఈ నెలలో వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో ఉపశమనం ఉంటుంది. రుణం లేదా పన్నుకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఏదైనా డబ్బు ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోతే, అది కనుగొన్న సంకేతాలు ఉన్నాయి. భాగస్వామ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చేయండి, ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించవద్దు. సంబంధాలలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు, కానీ మీరు బహిరంగంగా మాట్లాడినట్లయితే, పరిస్థితి పరిష్కరించబడుతుంది. ప్రయాణాలకు కూడా అవకాశాలు ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి - మీ రాశిచక్రంలో గురువు రాక కారణంగా మీ అదృష్టం ఉంటుంది. ఉద్యోగ పురోగతి, మంచి అవకాశాలు, పెద్ద విజయాలకు సమయం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఏ పనిని ప్రారంభించాలని చూస్తున్నారో, అది ఇప్పుడు ఊపందుకుంటుంది. ప్రేమ జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వివాహానికి చేరుకోవచ్చు. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఏదైనా పాత సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి- ఈ సమయం పనిచేసే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కృషి కార్యాలయంలో ప్రశంసించబడుతుంది. పెద్ద ప్రాజెక్టులను కనుగొనవచ్చు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. చట్టపరమైన విషయాల్లో ఉపశమనం లభిస్తుంది. పాత పనులు పూర్తవుతాయి. ఇంటి వాతావరణంలో శాంతి ఉంటుంది, అయితే ఆహారం, పానీయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. ఉదర సంబంధిత సమస్యలు ఉండచ్చు. ప్రయాణాలకు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి - డిసెంబర్ మీకు చాలా శుభప్రదమైన నెల. ప్రమోషన్లు, కొత్త అవకాశాలు, గుర్తింపు పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీడియా, ఆర్ట్, ఫ్యాషన్, బ్రాండింగ్ వంటి సృజనాత్మక రంగంలో పనిచేసే వారు గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది. మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ప్రయాణాలు అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తాయి.
కన్య రాశి - ఇల్లు, కెరీర్ రెండింటిలోనూ మంచి మార్పులు ఉంటాయి. ఆఫీసులో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. మీరు కొత్త బాధ్యతను పొందుతారు. ఇంట్లో ఏదైనా పెద్ద పని లేదా షాపింగ్ ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో ప్రేమ, అవగాహన పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంలో సాధారణ మెరుగుదల ఉంటుంది, కానీ ఒత్తిడిని నివారించండి. నిరంతరం కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా, మీరు పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించవచ్చు.
తులా రాశి - తులా రాశి వారు కమ్యూనికేషన్, మీడియా, మేనేజ్ మెంట్, మార్కెటింగ్ తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తారు. మీరు ఇంటర్వ్యూలో విజయం సాధించవచ్చు. పోటీ పరీక్షలలో మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. తోబుట్టువులతో సంబంధంలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండండి. స్వల్ప ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి - డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన డబ్బును పొందుతారు. ప్రభుత్వ పని, డిజిటల్ పని, వ్యాపార లావాదేవీల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది. ఖర్చులపై చెక్ ఉంచండి. మాట్లాడేటప్పుడు మృదువుగా ఉండండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి- ధనుస్సు రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు కలవడం వల్ల మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. కెరీర్, ఆర్థిక లాభాలు, ప్రతిష్టలు గొప్ప విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. కొద్దిగా ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. అవకాశాలను జారిపోనివ్వవద్దు.
మకర రాశి- మకర రాశి వారికి మానసిక శాంతి, ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది. మీరు పెద్ద నిర్ణయం వైపు వెళ్ళవచ్చు. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. విదేశీ లేదా సుదూర దేశానికి సంబంధించిన పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబంతో గడపడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పాత భయాలు, ఒత్తిళ్లు ప్రారంభమవుతాయి.
కుంభ రాశి- కొత్త పరిచయాలు మరియు నెట్ వర్కింగ్ ద్వారా మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. స్నేహితులు, సహోద్యోగులు, పెద్దలు మీ పనికి మద్దతు ఇస్తారు. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా పాత్రను పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రజలు మీ మాటలకు విలువ ఇస్తారు.
మీన రాశి - ఉద్యోగం, వృత్తిలో గొప్ప అవకాశాలు లభించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. మీ హోదా, ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ప్రజలలో మీ ఇమేజ్ బలంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కొన్ని శుభకార్యాలు ఉంటాయి. డబ్బు విషయంలో తెలివిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రేమ జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. మీకు మీ భాగస్వామి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటారు.