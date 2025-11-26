2026 Festival List: 2026లో పండుగలు ఎప్పుడు, అధిక మాసం ఎప్పటి నుంచి? జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు పండుగల లిస్ట్ ఇదిగో!
ఈ ఏడాది హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, అనేక ముఖ్యమైన వ్రతాలు, పండుగల తేదీలలో మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. దీనికి కారణం అధిక మాసం ఉండటమే. ఈ ఏడాది అధిక మాసం 2026 మే 17 నుంచి ప్రారంభమై, జూన్ 15, 2026న ముగుస్తుంది. 2026లో నవరాత్రి, హోలీ, దీపావళి, రాఖీ పౌర్ణమితో సహా అనేక పెద్ద పండుగలు తేదీలను తెలుసుకుందాం.
2026 పండుగలు: 2026 జనవరి 1, గురువారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అధిక మాసంలో సూర్య సంక్రాంతి ఉండదు. అందువల్ల, అధిక మాసాన్ని అశుభకరమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ మాసంలో జపం, తపం, దానం చేయడం మంచిది.
అధిక మాసంలో గృహ ప్రవేశం, వివాహం, యజ్ఞోపవీతం, నామకరణం వంటి శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు ఉండవు. అధిక మాసంలో వివాహాలు నిశ్చయించుకోవడం, నిశ్చితార్థం చేసుకోవడం, భూమి, ఇల్లు వంటి వాటికి సంబంధించిన పనులు చేయవచ్చు. ఈ ఏడాది అధిక మాసం 2026 మే 17 నుంచి ప్రారంభమై, జూన్ 15, 2026న ముగుస్తుంది. 2026లో మొదటి ముఖ్యమైన పండుగ మకర సంక్రాంతి. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది 2026లో నవరాత్రి, హోలీ, దీపావళి, రాఖీ పౌర్ణమితో సహా అనేక పెద్ద పండుగలు తేదీలను తెలుసుకుందాం.