    2026 Festival List: 2026లో పండుగలు ఎప్పుడు, అధిక మాసం ఎప్పటి నుంచి? జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు పండుగల లిస్ట్ ఇదిగో!

    ఈ ఏడాది హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, అనేక ముఖ్యమైన వ్రతాలు, పండుగల తేదీలలో మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. దీనికి కారణం అధిక మాసం ఉండటమే. ఈ ఏడాది అధిక మాసం 2026 మే 17 నుంచి ప్రారంభమై, జూన్ 15, 2026న ముగుస్తుంది. 2026లో నవరాత్రి, హోలీ, దీపావళి, రాఖీ పౌర్ణమితో సహా అనేక పెద్ద పండుగలు తేదీలను తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Nov 26, 2025 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    2026 పండుగలు: 2026 జనవరి 1, గురువారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఏడాది హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, అనేక ముఖ్యమైన వ్రతాలు, పండుగల తేదీలలో మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. దీనికి కారణం అధిక మాసం ఉండటమే. ఈ సమయంలో అన్ని వ్రతాలు, పండుగలు ఒక నెల ముందుకు జరుగుతాయి. 2026లో ఒక ముఖ్యమైన శుభ పరిణామం ఏమిటంటే, జ్యేష్ఠ మాసంలో అధిక మాసం రానుంది. దీని వల్ల కొన్ని పండుగల తేదీలలో మార్పులు సంభవించవచ్చు. అధిక మాసంలో సూర్య సంక్రాంతి ఉండదు. అందువల్ల, అధిక మాసాన్ని అశుభకరమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ మాసంలో జపం, తపం, దానం చేయడం మంచిది.

    2026 పండుగలు లిస్ట్
    2026 పండుగలు లిస్ట్

    అధిక మాసంలో గృహ ప్రవేశం, వివాహం, యజ్ఞోపవీతం, నామకరణం వంటి శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు ఉండవు. అధిక మాసంలో వివాహాలు నిశ్చయించుకోవడం, నిశ్చితార్థం చేసుకోవడం, భూమి, ఇల్లు వంటి వాటికి సంబంధించిన పనులు చేయవచ్చు. ఈ ఏడాది అధిక మాసం 2026 మే 17 నుంచి ప్రారంభమై, జూన్ 15, 2026న ముగుస్తుంది. 2026లో మొదటి ముఖ్యమైన పండుగ మకర సంక్రాంతి. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది 2026లో నవరాత్రి, హోలీ, దీపావళి, రాఖీ పౌర్ణమితో సహా అనేక పెద్ద పండుగలు తేదీలను తెలుసుకుందాం.

    2026 పండుగలు

    3 జనవరి: మాఘ స్నానం

    6 జనవరి: సంకట చతుర్థి

    14 జనవరి: భోగి

    15 జనవరి: మకర సంక్రాంతి, షట్తిల ఏకాదశి

    16 జనవరి: కనుమ

    18 జనవరి: మౌనీ అమావాస్య

    23 జనవరి: వసంత పంచమి, సరస్వతి పూజ

    26 జనవరి: భీష్మ అష్టమి

    29 జనవరి: జయ ఏకాదశి

    ఫిబ్రవరి 2026

    1 ఫిబ్రవరి: మాఘ పౌర్ణమి, గురు రవిదాస్ జయంతి

    13 ఫిబ్రవరి: విజయ ఏకాదశి

    15 ఫిబ్రవరి: మహా శివరాత్రి

    24 ఫిబ్రవరి: అన్నపూర్ణ అష్టమి

    27 ఫిబ్రవరి: ఆమలకి ఏకాదశి

    మార్చి 2026

    2 మార్చి: హోలికా దహనం

    3 మార్చి: హోలీ

    11 మార్చి: శీతల అష్టమి

    15 మార్చి: పాపమోచని ఏకాదశి

    26 మార్చి: రామ నవమి

    29 మార్చి: కామద ఏకాదశి

    31 మార్చి: మహావీర్ జయంతి

    ఏప్రిల్ 2026

    2 ఏప్రిల్: హనుమాన్ జయంతి

    3 ఏప్రిల్: గుడ్ ఫ్రైడే

    14 ఏప్రిల్: ఉగాది

    19 ఏప్రిల్: పరశురామ జయంతి, అక్షయ తృతీయ

    27 ఏప్రిల్: మోహిని ఏకాదశి

    మే 2026

    13 మే: భద్రకాళీ ఏకాదశి

    16 మే: వటసావిత్రి వ్రతం

    17 మే: అధిక మాసం ప్రారంభం

    జూన్ 2026

    15 జూన్: సోమవతి అమావాస్య

    25 జూన్: నిర్జల ఏకాదశి

    జూలై 2026

    17 జూలై: శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర

    25 జూలై: హరిశయని ఏకాదశి, చాతుర్మాస ప్రారంభం

    29 జూలై: గురు పౌర్ణమి

    ఆగస్టు 2026

    17 ఆగస్టు: నాగ పంచమి

    19 ఆగస్టు: తులసీదాస్ జయంతి

    28 ఆగస్టు: శ్రావణ పౌర్ణమి, రక్షాబంధన్

    31 ఆగస్టు: వినాయక చవితి

    సెప్టెంబర్ 2026

    1 సెప్టెంబర్: కృష్ణ జన్మాష్టమి

    14 సెప్టెంబర్: సంకష్టి చతుర్థి

    17 సెప్టెంబర్: సూర్య షష్ఠీ వ్రతం

    25 సెప్టెంబర్: అనంత చతుర్దశి

    27 సెప్టెంబర్: పితృ పక్షం ప్రారంభం

    అక్టోబర్ 2026

    10 అక్టోబర్: పితృ పక్షం ముగింపు

    11 అక్టోబర్: నవరాత్రి ప్రారంభం

    20 అక్టోబర్: మహానవమి, నవరాత్రి ముగింపు; దసరా

    22 అక్టోబర్: పాపాంకుశా ఏకాదశి

    26 అక్టోబర్: వాల్మీకి జయంతి

    29 అక్టోబర్: కర్వా చౌత్

    నవంబర్ 2026

    5 నవంబర్: గోవత్స ద్వాదశి; రమా ఏకాదశి

    8 నవంబర్: నరక చతుర్దశి, దీపావళి

    9 నవంబర్: కార్తీక అమావాస్య, సోమవతి అమావాస్య

    10 నవంబర్: గోవర్ధన పూజ

    15 నవంబర్: సూర్య షష్టి

    20 నవంబర్: తులసీ వివాహం

    21 నవంబర్: హరిప్రబోధిని ఏకాదశి

    23 నవంబర్: వైకుంఠ చతుర్దశి

    24 నవంబర్: కార్తీక పౌర్ణమి

    డిసెంబర్ 2026

    1 డిసెంబర్: కాలభైరవ జయంతి

    4 డిసెంబర్: ఉత్పన్న ఏకాదశి

    20 డిసెంబర్: మోక్షదా ఏకాదశి, గీతా జయంతి

    23 డిసెంబర్: మార్గశిర పౌర్ణమి

