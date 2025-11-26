Subrahmanya Swamy: ఈరోజే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి.. శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం, సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం చదువుకుంటే ఎంతో మంచిది!
మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్టిని జరుపుతారు. ఈ సంవత్సరం సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నవంబర్ 26, అంటే ఈరోజు వచ్చింది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధించడం వలన సంతోషంగా ఉండొచ్చు. అలాగే సుబ్రహ్మణ్య షష్టి సందర్భంగా శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం, సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పఠిస్తే మంచిది.
ఒకవేళ ఈ రెండు చదవలేని వారు "ఓం శ్రీ శరవణ భవాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపిస్తే మంచిది. ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ప్రత్యేక అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది.
ఒకవేళ ఈ రెండు చదవలేని వారు “ఓం శ్రీ శరవణ భవాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని జపిస్తే మంచిది. ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ప్రత్యేక అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది.
శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం
నారదాది దేవయోగి బృందహృన్నికేతనం
బర్హివర్యవాహమిందు శేఖరేష్టనందనమ్
భక్తలోకరోగదుఃఖ పాపసంఘభంజనం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
తారకారి మింద్రముఖ్య దేవబృందవందితం
చంద్రచందనాది శీతలాంకమాత్మభావితమ్
యక్షసిద్ధకిన్నరాది ముఖ్యదివ్యపూజితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
చంపకాబ్జమాలతీ సుమాదిమాల్యభూషితం
దివ్యషట్కిరీటహార కుండలాద్యలంకృతమ్
కుంకుమాదియుక్త దివ్యగంధపంకలేపితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
ఆశ్రితాఖిలేష్ట లోకరక్షణామరాంఘ్రివం
శక్తిపాణిమచ్యుతేంద్ర పద్మసంభవాధిపమ్
శిష్టలోకచింతితార్థసిద్ధిదానలోలుపం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
వీరబాహు పూర్వ కోటివీర సంఘ సౌఖ్యదం
శూరపద్మముఖ్య లక్షకోటిశూరముక్తిదమ్
ఇంద్రపూర్వదేవసంఘ సిద్ధనిత్యసౌఖ్యదం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
జంబవైరికామినీ మనోరథాభిపూరకం
కుంభసంభవాయ సర్వధర్మసారదాయకమ్
తం భవాబ్ధిపోతమంబికేయమాశు సిద్ధిదం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
పూర్ణచంద్రబింబకోటి తుల్యవక్త్రపంకజం
వర్ణనీయ సచ్చరిత్రమిష్ట సిద్ధిదాయకమ్
స్వర్ణవర్ణగాత్ర ముగ్రసిద్ధలోకశిక్షకం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
పూర్వజన్మసంచితాఘ సంఘభంగతత్పరం
సర్వధర్మదానకర్మ పూర్వపుణ్య సిద్ధిదమ్
సర్వశత్రు సంఘభంగ దక్షమింద్రజాపతిం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్..
ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరభగవత కృతౌ తిరుచెందూర్ శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రమ్..
సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం
హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశ ముఖ పంకజ పద్మబంధో
శ్రీశాది దేవగణపూజిత పాదపద్మ
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
దేవాది దేవనుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజ మంజుపాద
దేవర్షి నారద మునీంద్ర సుగీతకీర్తే
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ
శృత్యాగమప్రణవవాచ్య నిజస్వరూప
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
క్రౌంచా సురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల
పాశాదిశస్త్ర పరిమండిత దివ్యపాణే
శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య
దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢ చాపహస్తమ్
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
హారాదిరత్న మణియుక్త కిరీటహార
కేయూర కుండలలసత్కవచాభి రామ
హే వీర తారక జయామరబృందవంద్య
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
పంచాక్షరాది మనుమంత్రిత గాంగతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్ర ముఖైర్మునీంద్రైః
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
శ్రీకార్తికేయ కరుణామృత పూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్
భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతి కాంత్యా
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః
తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్
కోటి జన్మకృతం పాపం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి..
ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం సంపూర్ణం...
