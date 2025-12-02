Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    డిసెంబర్ 02, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ డిసెంబర్ 02, 2025 మంగళవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 02, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ డిసెంబర్ 02, 2025 మంగళవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ డిసెంబర్ 02, 2025 మంగళవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు

    మాసం (నెల): కార్తీక మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: మంగళవారం

    తిథి: ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 3:52 వరకు

    నక్షత్రం: అశ్విని రాత్రి 8.46 వరకు తరవాత భరణి

    యోగం: వారియ రాత్రి 8.58 వరకు

    కరణం: భాలవా మధ్యాహ్నం 3.52 వరకు కౌలవా రాత్రి 2:11 వరకు

    అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 11:43 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:49 వరకు

    వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 5.18 నుంచి ఉదయం 6.43 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: రాత్రి 10:47 నుంచి రాత్రి 11:39 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యానం 2.51 నుంచి ఉదయం 4.13 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 9.20 నుంచి ఉదయం 10.43 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

    News/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 02, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం
    News/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 02, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes