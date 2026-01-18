జనవరి 18, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: అమావాస్య రాత్రి 1:19 వరకు తర్వాత పాడ్యమి
నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ ఉదయం 10.05 వరకు తర్వాత ఉత్తరాషాఢ
యోగం: హర్షణ రాత్రి 9:03 వరకు
కరణం: చతుష్పాద మధ్యాహ్నం 12.44 వరకు నాగవ రాత్రి 1:19 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:01 నుంచి ఉదయం 6:43 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 6.47 నుంచి రాత్రి 8:30 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:30 నుంచి సాయంత్రం 5:14 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.36 నుంచి సాయంత్రం 5.59 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.26 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.49 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం