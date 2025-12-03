డిసెంబర్ 03, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: త్రయోదశి మధ్యాహ్నం 12:24 వరకు తరవాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: భరణి సాయంత్రం 5.56 వరకు తరవాత కృత్తికా
యోగం: పరిఘ సాయంత్రం 4.49 వరకు
కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 12.24 వరకు గరజి రాత్రి 10:31 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 1:45 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:10 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 4.27 నుంచి తెల్లవారుజామున 5.51 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:43 నుంచి ఉదయం 9:20 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.05 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.28 వరకు
యమగండం: ఉదయం 7.57 నుంచి ఉదయం 9.20 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం