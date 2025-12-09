Edit Profile
crown
    డిసెంబర్ 09, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ డిసెంబర్ 09, 2025 మంగళవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 09, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ డిసెంబర్ 09, 2025 మంగళవారం నాటి పంచాంగం
    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు

    మాసం (నెల): కార్తీక మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: మంగళవారం

    తిథి: పంచమి మధ్యాహ్నం 2:35 వరకు తరవాత షష్టి

    నక్షత్రం: ఆశ్లేష రాత్రి 2.22 వరకు తరవాత మఖ

    యోగం: ఇంద్ర మధ్యాహ్నం 2.29 వరకు

    కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 2.35 వరకు గరజి రాత్రి 2:05 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 12:48 నుంచి రాత్రి 2:22 వరకు

    వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 3.24 నుంచి సాయంత్రం 4.58 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:50 నుంచి ఉదయం 9:34 వరకు రాత్రి 10:50 నుంచి రాత్రి 11:42 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 2.53 నుంచి సాయంత్రం 4.15 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 9.23 నుంచి ఉదయం 10.46 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

