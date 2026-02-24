నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 24 దుర్గాష్టమి+మంగళవారం.. రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: సప్తమి ఉదయం 7:02 వరకు తర్వాత అష్టమి
నక్షత్రం: కృత్తిక మధ్యాహ్నం 3:06 వరకు తర్వాత రోహిణి
యోగం: ఇంద్ర ఉదయం 7:15 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 7.02 వరకు విష్టి సాయంత్రం 5:57 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12.50 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.20 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 6.08 నుంచి ఉదయం 5:20 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:00 నుంచి ఉదయం 9:47 వరకు రాత్రి 11:14 నుంచి రాత్రి 12:04 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.50 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.35 నుంచి ఉదయం 11.02 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం