నవంబర్ 13, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: నవమి రాత్రి 11:37 వరకు తరవాత దశమి
నక్షత్రం: మఖ రాత్రి 7.38 వరకు తరవాత పుబ్బ
యోగం: బ్రహ్మ ఉదయం 6.49 వరకు
కరణం: తైతుల ఉదయం 11.14 వరకు గరజి రాత్రి 11:37 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 5:21 నుంచి రాత్రి 7:01 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 4.12 నుంచి తెల్లవారుజామున 5.55 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 2:37 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:22 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.24 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.48 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.23 నుంచి ఉదయం 7.47 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం