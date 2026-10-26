రత్నాకర్ నుంచి మహర్షి వాల్మీకి వరకు.. రామాయణ రచయిత జీవితాన్ని మార్చిన ఆ ఒక్క ప్రశ్న!
సంస్కృత సాహిత్యంలో ఆది కవిగా ప్రసిద్ధి చెందిన మహర్షి వాల్మీకి జయంతిని 2026 అక్టోబర్ 26న జరుపుకుంటున్నట్లు ఈ కథనం వివరిస్తోంది. అశ్వయుజ పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించే ఈ పర్వదినంలో మహర్షి జీవిత విశేషాలు, రామాయణ రచన, ఆయన ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనను స్మరించుకుంటారు.
సంస్కృత సాహిత్యంలో తొలి కావ్యం రామాయణాన్ని లోకానికి అందించిన మహర్షి వాల్మీకి జయంతిని అక్టోబర్ 26, 2026 సోమవారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు. అశ్వయుజ మాస పౌర్ణమి తిథి ఆధారంగా ఈ పవిత్ర దినాన్ని నిర్ణయించారు.
పంచాంగ గణన ప్రకారం అక్టోబర్ 25న ప్రారంభమైన పౌర్ణమి తిథి మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు కొనసాగింది. ఉదయ తిథిని ప్రామాణికంగా తీసుకుని సోమవారమే వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, శోభాయాత్రలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆది కవిగా వాల్మీకి విశిష్టత.. రామాయణ సారం
భారతీయ సనాతన సంస్కృతిలో రామాయణం కేవలం ఒక గ్రంథం మాత్రమే కాదు, మానవ జీవిత సత్యాన్ని బోధించే మార్గదర్శి. ధర్మం, కర్తవ్యం, త్యాగం, మర్యాదపూర్వక సంబంధాల విలువలను రాముడి పాత్ర ద్వారా ప్రపంచానికి చాటిచెప్పారు.
అయోధ్యలో శ్రీరాముడి జననం నుంచి ప్రారంభమై, వనవాసం, సీతాపహరణం, లంకా దహనం, రావణ వధ వరకు ప్రతి ఘట్టం ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తుంది. భరతుడి త్యాగం, లక్ష్మణుడి సమర్పణ, సీతాదేవి ధైర్యం, హనుమంతుడి భక్తి తత్వాలు తరతరాలకూ స్ఫూర్తిని అందిస్తున్నాయి.
"రామాయణ కావ్యంలోని ప్రతి పాత్ర మానవ స్వభావంలోని ఉన్నత విలువలను ప్రతిబింబిస్తుంది," అని సాహిత్య పండితులు వివరిస్తున్నారు. ఈ గ్రంథం కేవలం సాహిత్యానికే పరిమితం కాకుండా సామాజిక జీవన విధానాన్ని కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది.
తొలి శ్లోక ఆవిర్భావం.. క్రౌంచ పక్షి కథ
సంస్కృతంలో కావ్యాచరణకు వాల్మీకి మహర్షి ఆద్యుడిగా నిలిచారు. వేటగాడి బాణానికి గురై విలవిల్లాడుతున్న క్రౌంచ పక్షుల జంటను చూసి ఆయన హృదయం ద్రవించిపోయింది. ఆ సమయంలో ఆయన నోటి నుంచి వెలువడిన శోకం శ్లోకంగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ సంఘటన సంస్కృత సాహిత్య చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ ప్రసంగాన్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రహ్మదేవుని ప్రేరణతో ఆయన రామాయణ కావ్యాన్ని రచించారు.
రత్నాకర్ నుంచి మహర్షి వాల్మీకిగా పరివర్తన
వాల్మీకి జీవితంలో అత్యంత ప్రభావం చూపిన సంఘటన ఆయన పరివర్తన. తొలినాళ్లలో రత్నాకర్ అనే పేరుతో జీవిస్తూ బాటసారులను దోచుకునేవారు. ఒకనాడు ఆయనకు నారదుడి పరిచయం ఎదురైంది. "నువ్వు చేసే పాపకార్యాలలో కుటుంబ సభ్యులు భాగస్వామ్యులు అవుతారా?" అని నారదుడు అడిగిన ప్రశ్న రత్నాకరుడి ఆలోచనా విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది.
"తన కర్మల ఫలితాన్ని ఎవరికి వారే అనుభవించాలి తప్ప ఇతరులు పంచుకోరు," అని ఈ ప్రసంగం స్పష్టం చేస్తోంది. ఆ ఆత్మబోధతోనే రత్నాకర్ తప్పుల నుంచి బయటపడి దీక్షా తపస్సును ఆచరించారు. కఠిన తపస్సు ఫలితంగా ఆయన మహర్షి వాల్మీకిగా ఖ్యాతి గడించారు.
వాల్మీకి జయంతి పూజా విధానం, వేడుకలు
ఈ పవిత్ర రోజున భక్తులు ఉదయమే తలస్నానం చేసి స్వచ్ఛమైన వస్త్రాలు ధరిస్తారు. వాల్మీకి చిత్రపటం లేదా ప్రతిమను ఉంచి దీపం వెలిగించి పుష్పాలతో పూజలు చేస్తారు. రామాయణ గ్రంథ పఠనం, ఇష్టదైవ స్మరణ చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
పలు ప్రాంతాల్లో విశేషంగా శోభాయాత్రలు నిర్వహిస్తూ, ఆయన సేవలను స్మరించుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More