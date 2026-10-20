విజయదశమి నాడు కార్లు, బైకులకు పూజ ఎలా చేయాలి? పూజా విధానం, శుభ ముహూర్తం వివరాలు ఇవే!
విజయదశమి పర్వదినాన చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా వాహన పూజ చేయడం భారతీయ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన ఆచారం. కార్లు, బైకులు, స్కూటీలను శుభ్రం చేసి పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, పూలతో పూజించి, సురక్షిత ప్రయాణాల కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే విజయదశమి పర్వదినానికి హిందూ ధర్మంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కేవలం రావణ దహనం, ఆయుధ పూజలే కాకుండా, దసరా రోజున మనం నిత్యం ఉపయోగించే వాహనాలకు పూజ చేయడం మన దేశంలో ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారం. కొత్త కార్లు, బైకులు, స్కూటీలే కాకుండా రోజూవారీ ప్రయాణానికి సహకరించే ప్రతి వాహనాన్ని ఈ రోజు శుభ్రం చేసి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.
కొన్ని ప్రాంతాలలో వాహనాల చక్రాల కింద నిమ్మకాయ ఉంచి ముందుకు కదిలించే ఆచారం కూడా ఉంది. విజయదశమి రోజు ఇలా వాహన పూజ చేయడం వల్ల ప్రయాణాలలో భద్రత చేకూరుతుందని, ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురుకావని ప్రజల గట్టి నమ్మకం. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20, 2026 మంగళవారం రోజున దసరా పండుగను జరుపుకోనున్నారు.
వాహన పూజకు శుభ ముహూర్తాలు
విజయదశమి నాడు విజయ ముహూర్తంలో పూజలు చేయడం అత్యంత శుభప్రదమని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో చేసే ఆయుధ, వాహన పూజలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి.
పండుగ తేదీ: అక్టోబర్ 20, 2026 (మంగళవారం)
విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 1:59 గంటల నుంచి 2:45 గంటల వరకు
పూజా సమయం: మధ్యాహ్నం 1:14 గంటల నుంచి 3:30 గంటల వరకు
పూజకు కావలసిన సామాగ్రి
వాహన పూజ నిర్వహించడానికి పెద్దగా హంగులు అవసరం లేదు. ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండే సాధారణ పూజా సామగ్రితోనే దీనిని పూర్తి చేయవచ్చు.
పసుపు-కుంకుమ
అక్షతలు
తాజా పూలు, చిన్న పూలమాల
అగరుబత్తీలు, దీపం
కొబ్బరికాయ
నిమ్మకాయలు
ప్రసాదం లేదా పండ్లు
కార్లు మరియు బైకులకు పూజ చేసే సరైన విధానం
దసరా రోజు ఉదయాన్నే మీ వాహనాన్ని శుభ్రంగా కడిగి శుభ్రమైన ప్రదేశంలో నిలపాలి.
పూజ ప్రారంభించే ముందు విఘ్నేశ్వరుడైన గణపతిని మనసులో తలచుకుని ప్రయాణాలలో ఎలాంటి ప్రమాదాలు రాకుండా కాపాడమని ప్రార్థించాలి.
వాహనం ముందు భాగంలో కుంకుమతో స్వస్తిక్ గుర్తును వేయాలి. పసుపు, కుంకుమలతో బొట్లు పెట్టి అక్షతలు, పూలు సమర్పించాలి.
వాహనానికి పూలమాల వేయండి.
ధూప దీపాలు వెలిగించి, వాహనంలో ప్రయాణించే కుటుంబ సభ్యుల రక్షణ కోసం దేవుణ్ణి వేడుకోవాలి.
కొన్ని కుటుంబాలలో ఈ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టి, పూజ ముగిసిన తర్వాత అందరికీ ప్రసాదం పంచుతారు.
చక్రాల కింద నిమ్మకాయ పెట్టడం వెనుక అర్ధం ఏమిటి?
చాలా ప్రాంతాలలో వాహన పూజ సమయంలో కార్లు లేదా బైకుల చక్రాల కింద నిమ్మకాయ పెట్టి తొక్కిస్తారు. దిష్టి దోషాలు తొలగిపోవడానికి, ప్రయాణాలు నిర్విఘ్నంగా సాగడానికి దీనిని ఒక సంప్రదాయంగా పాటిస్తారు.
పూజ పూర్తయిన తర్వాత వాహనాన్ని మెల్లగా ముందుకు కదిలించి ఆ నిమ్మకాయను తొక్కించే ఆచారం ఉంది. అయితే ఇది విధిగా పాటించాల్సిన కఠినమైన నియమం ఏమీ కాదు; ప్రాంతాన్ని బట్టి, కుటుంబ ఆచారాలను బట్టి ఈ పద్ధతులలో మార్పులు ఉండవచ్చు.
వాహన పూజ ప్రాముఖ్యత
మన జీవితంలో రవాణా సాధనాలు అత్యంత కీలకమైన భాగమయ్యాయి. రోజూ మనల్ని గమ్యస్థానాలకు చేర్చే వాహనాల పట్ల కృతజ్ఞత తెలపడమే ఈ పూజ ప్రధాన ఉద్దేశం. దసరా రోజున మన శ్రమకు తోడ్పడే సాధనాలను పూజించడం ద్వారా ఆయురారోగ్యాలు, సురక్షిత ప్రయాణాలు సిద్ధిస్తాయని పెద్దల నమ్మకం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More