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షాపులు, ఇళ్ల ముందు నిమ్మకాయ-మిర్చి ఎందుకు కడతారు? దీని వెనుక అసలు రహస్యమేంటి?

ఇళ్లు, దుకాణాలు, వాహనాల ముందు నిమ్మకాయ–మిరపకాయలు వేలాడదీయడం భారతీయ సంప్రదాయంలో చాలాకాలంగా కొనసాగుతోంది. ప్రధానంగా ఇది దిష్టి, ప్రతికూల ప్రభావాల నుంచి రక్షణ కలిగిస్తుందనే విశ్వాసంతో చేస్తారు.

Published on: Sep 20, 2026, 09:57:45 IST
By Peddinti Sravya
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మన దేశంలో ఇళ్లు, దుకాణాలు లేదా వాహనాల ముందు నిమ్మకాయ, మిరపకాయలను వేలాడదీయడం సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా షాపుల మెయిన్ డోర్ వద్ద దారానికి గుచ్చిన ఐదు లేదా ఏడు పచ్చిమిర్చి మధ్యలో ఒక నిమ్మకాయ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని చూడగానే ఎవరికైనా ముందుగా గుర్తొచ్చేది 'దిష్టి తగలకుండా' ఉండటమే. అయితే ఈ సాంప్రదాయం కేవలం దైవిక విశ్వాసానికే పరిమితం కాలేదని, దీని వెనుక కొన్ని ఆచరణాత్మక కారణాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

షాపులు, ఇళ్ల ముందు నిమ్మకాయ-మిర్చి ఎందుకు కడతారు? దీని వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? (AI)
షాపులు, ఇళ్ల ముందు నిమ్మకాయ-మిర్చి ఎందుకు కడతారు? దీని వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? (AI)

దిష్టి దోషం నుంచి రక్షణే ప్రధాన నమ్మకం?

హిందూ సంప్రదాయంలో నిమ్మకాయ, మిర్చిని దుష్ట శక్తులు మరియు చెడు దృష్టి నుంచి రక్షించే కవచంగా భావిస్తారు. ఎవరి ఈర్ష్య లేదా ప్రతికూల దృష్టి ఇల్లు లేదా వ్యాపారంపై పడకుండా, అది ముందుగా ఈ నిమ్మ-మిర్చిపైనే ప్రభావం చూపుతుందని ప్రజల గట్టి నమ్మకం. అందుకే కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టినప్పుడు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసినప్పుడు ముందుగా దీన్ని కట్టడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అయితే, దీన్ని కేవలం ఒక ఆచారంగా, నమ్మకంగా మాత్రమే చూడాలని, దీనికి కచ్చితమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

క్రిమిసంహారకంగా పనిచేసే గుణాలు

నిమ్మకాయలోని తీవ్రమైన పుల్లని వాసన, పచ్చిమిర్చిలోని కారమైన సువాసన చిన్నపాటి కీటకాలను, పురుగులను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. మిరపకాయల్లో ఉండే 'క్యాప్సైసిన్' (Capsaicin) అనే రసాయనం దాని కార స్వభావాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే నిమ్మ వాసన కూడా అనేక రకాల క్రిమిసంహారకాలను ఆకర్షించదు. పూర్వకాలంలో నేటిలాగా అందుబాటులో కృత్రిమ క్రిమిసంహారకాలు లేనప్పుడు, ఇలాంటి సహజసిద్ధమైన పద్ధతుల ద్వారా కీటకాలను ఇళ్లలోకి రాకుండా నివారించేవారు. ఈ కోణంలో చూస్తే ఇదొక చక్కటి ఆచరణాత్మక పద్ధతిగా కనిపిస్తుంది.

ఏ రోజు కట్టాలి? ఎప్పుడు మార్చాలి?

నిమ్మకాయ, మిర్చిని ప్రధాన ద్వారానికి వేలాడదీయడానికి సాధారణంగా శనివారం లేదా మంగళవారం అత్యంత అనుకూలమైన రోజులుగా భావిస్తారు. ఈ వారాలను ప్రతికూల శక్తి నుంచి రక్షణ పొందే ప్రత్యేక రోజులుగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా ఒక నిమ్మకాయతో పాటు 5 లేదా 7 పచ్చిమిర్చిలను దారంలో గుచ్చి కడతారు. అయితే ఇవి కొన్ని రోజుల్లోనే ఎండిపోతాయి.

కాబట్టి వీటిని అలాగే ఉంచకుండా క్రమం తప్పకుండా మారుస్తూ ఉండాలి. "సాధారణంగా 7 నుంచి 10 రోజులలోపు పాత వాటిని తొలగించి కొత్తవి ఏర్పాటు చేయాలి," అని పెద్దలు సూచిస్తారు. పాత వాటిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త కుప్పలో వేయకుండా, ఎవరి కంట పడని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో పడేయడం ఆచారం. ఇల్లు లేదా వ్యాపార కేంద్రాల ముందర నిమ్మ-మిర్చి కట్టడం కేవలం ఒక మూఢనమ్మకం కాదని, మన పూర్వీకులు అనుసరించిన జీవనశైలిలో ఇదొక భాగమని అర్థమవుతుంది. ఆచారాలతో పాటు ప్రాచీన కాలపు ఆరోగ్య, పర్యావరణ రక్షణ పద్ధతులు ఇందులో ఇమిడి ఉన్నాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/షాపులు, ఇళ్ల ముందు నిమ్మకాయ-మిర్చి ఎందుకు కడతారు? దీని వెనుక అసలు రహస్యమేంటి?
Home/Rasi Phalalu/షాపులు, ఇళ్ల ముందు నిమ్మకాయ-మిర్చి ఎందుకు కడతారు? దీని వెనుక అసలు రహస్యమేంటి?
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