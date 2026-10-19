విజయదశమి అక్టోబర్ 20న, 21న? తేదీ, శుభ ముహూర్తం, విశిష్టత, పూజా విధానం వివరాలివే!
విజయదశమి లేదా దసరా పండుగ చెడుపై మంచి, అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకుంటారు. 2026లో దశమి తిథి అక్టోబర్ 20 మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 21 మధ్యాహ్నం 2:11 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగలలో విజయదశమి లేదా దసరా అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి, అధర్మంపై ధర్మం దక్కిన ఘన విజయోత్సవానికి ఇది ప్రతీక. అయితే, ఈ సంవత్సరం దశమి తిథి రెండు రోజుల పాటు రావడం వల్ల భక్తులలో పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే దానిపై కొంత గందరగోళం నెలకొంది.
కొన్ని ప్రాంతాలలో అక్టోబర్ 20న అని, మరికొన్ని చోట్ల అక్టోబర్ 21న అని చర్చిస్తున్నారు. పంచాంగ గణన ప్రకారం దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో అక్టోబర్ 20న దసరా పండుగను జరుపుకోవాలని నిర్ణయించారు. అయితే, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి ప్రాంతాలలో దుర్గాపూజ సంప్రదాయాలను బట్టి అక్టోబర్ 21న వేడుకలు జరగనున్నాయి.
దసరా 2026 సరైన తేదీ - తిథి వివరాలు
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఆశ్వయుజ మాస శుక్ల పక్షం నాటి దశమి తిథి అక్టోబర్ 20, 2026 మధ్యాహ్నం 12 గంటల 50 నిమిషాలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ తిథి మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 21 మధ్యాహ్నం 2 గంటల 11 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది. తిథి రెండు రోజుల్లో వ్యాపించి ఉండటం వల్ల ప్రాంతాల వారీగా పండుగ తేదీల్లో చిన్నపాటి మార్పులు వస్తున్నాయి. ఉత్తర భారతదేశంతో పాటు దేశంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాలలో అక్టోబర్ 20వ తేదీనే విజయదశమి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు.
విజయ ముహూర్తం మరియు రావణ దహన సమయం
విజయదశమి రోజున 'విజయ ముహూర్తం'లో పూజలు చేయడం సర్వశ్రేయస్సని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో జగన్మాత దుర్గాదేవిని, శ్రీరామచంద్రుడిని మరియు ఆయుధాలను పూజిస్తారు. పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1 గంటల 58 నిమిషాల నుంచి 2 గంటల 43 నిమిషాల వరకు విజయ ముహూర్తం ఉంటుంది. ఇక ప్రాంతీయ ఆచారాలను బట్టి అపరాహ్ణ పూజా సమయాల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు.
అలాగే, చెడుకు ప్రతీక అయిన రావణుడిని దహనం చేసే కార్యక్రమం సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో నిర్వహిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 20 సాయంత్రం వేళ రావణ దహన వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. రావణుడితో పాటు కుంభకర్ణ, మేఘనాధుల పుతహ దహనాలను కూడా ఈ రోజే చేపడతారు.
విజయదశమి విశిష్టత - పూజా విధానం
త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు రావణుడిని వధించిన రోజే విజయదశమిగా అవతరించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, నూతన వస్త్రాలు ధరించి శ్రీరాముడిని, అమ్మవారిని పూజించాలి.
సంప్రదాయాన్ని బట్టి చాలామంది జమ్మి చెట్టును పూజించే శమీ పూజ, అపరాజిత పూజలతో పాటు శాస్త్రోక్తంగా ఆయుధ పూజలు నిర్వహిస్తారు.
కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజును అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా సత్యం, ధర్మం మార్గాన్ని ఎప్పుడూ విడకూడదనే సందేశాన్ని ఈ పండుగ మనకు అందిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More