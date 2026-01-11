వార ఫలాలు: జనవరి 12 నుండి 18 వరకు మీ రాశి చక్రం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి
జనవరి 12 నుంచి 18 వరకు సాగే ఈ వారం మేషం, మిథున రాశి వారు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. సింహం, మకరం, మీన రాశులకు అదృష్టం వరిస్తుంది. వృషభం, తులా రాశి వారు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ముందడుగు వేస్తారు. ఆరోగ్య విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు.
గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా జనవరి 12 నుంచి 18 వరకు అన్ని రాశుల వారి జాతక ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఎవరికి శుభ ఫలితాలు కలగనున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి: పట్టుదలతో ముందడుగు
వారారంభం కొంత భారంగా అనిపించవచ్చు. పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడి అసహనానికి గురవుతారు. ఆఫీసులో శ్రమ పెరిగినా అధికారుల సహకారం ఆశించినంతగా ఉండదు. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. అయితే వారంతానికి పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారం పుంజుకుంటుంది. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం. కుటుంబ విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు.
వృషభ రాశి: సమతుల్యం అవసరం
ఈ వారం మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయం, డబ్బు, శక్తిని సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పని నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. మధ్యలో సంతానానికి సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆందోళన కలగవచ్చు. వ్యాపార పత్రాలపై సంతకం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. ప్రేమ బంధాల్లో ప్రగల్భాలకు పోకుండా సహజంగా ఉండండి.
మిథున రాశి: పరుగుల వారం
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆకస్మిక సమస్యలు మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులైన మహిళలకు ఇంటిని, ఆఫీసును బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల బడ్జెట్ తలకిందులు కావచ్చు. తండ్రి సహకారం లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి తోడుగా నిలుస్తారు.
కర్కాటక రాశి: శుభవార్తలు అందుతాయి
వారం ప్రారంభంలోనే కెరీర్, ఆర్థిక పరంగా మంచి వార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇంటిలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే వారంతంలో విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు.
సింహ రాశి: విజయపథం
మీకు ఈ వారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గతంలో చేసిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించవచ్చు. మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మెండుగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ప్రేమ బంధాలు బలపడతాయి.
కన్యా రాశి: జాగ్రత్తలు అవసరం
వారారంభం బాగున్నా, మధ్యలో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు. ఆఫీసులో మీ ప్రత్యర్థులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తారు, కానీ పై అధికారుల అండ ఉంటుంది. వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్త. వైవాహిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి: కొత్త అవకాశాలు
వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయోగాలు చేసి లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి మంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఒకరి విజయవార్త మీకు సంతోషాన్నిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. పాత సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ప్రేమ మరియు వైవాహిక జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి: మెరుగుపడనున్న పరిస్థితులు
మొదట్లో కొన్ని విషయాలు మిమ్మల్ని సతమతం చేసినా, రోజులు గడిచే కొద్దీ స్పష్టత వస్తుంది. ఆగిపోయిన పనుల్లో కదలిక వస్తుంది. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు నిగ్రహం పాటించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నెమ్మదిగా గాడిలో పడుతుంది. భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.
ధనుస్సు రాశి: అదృష్ట యోగం
మీ నిర్ణయాలకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆఫీసులో అందరి సహకారం లభిస్తుంది. న్యాయపరమైన చిక్కుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి: కోరికలు నెరవేరుతాయి
ఉద్యోగం లేదా ఉపాధికి సంబంధించి మీరు కోరుకున్న వార్త వింటారు. పదోన్నతి లేదా కోరుకున్న చోటికి బదిలీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. వ్యాపార లాభాలు చేకూరుతాయి. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం. కుటుంబంలో సఖ్యత ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: సాదాసీదాగా..
పనులు వాటి వేగంతో సాగుతాయి, కానీ మీ పురోగతిపై మీరు సంతృప్తిగా ఉండకపోవచ్చు. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో గుడ్డిగా ఎవరినీ నమ్మకండి. ఇంటి సమస్యల ప్రభావం పనిపై పడకుండా చూసుకోండి.
మీన రాశి: అద్భుతమైన వారం
కెరీర్, బిజినెస్లో ఆకస్మిక విజయం వరిస్తుంది. శత్రువులు కూడా మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. వ్యాపార యాత్రలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోండి. పెళ్లి కాని వారికి సంబంధాలు నిశ్చయమయ్యే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని పూర్తిగా విశ్వసించే ముందు వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన అవసరం.)