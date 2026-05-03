    Weekly Panchangam 3 - 9 : ఈ వారం తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు..! ఏ రోజు ఏ పని చేయాలో తెలుసుకోండి!

    Weekly Panchangam 3 - 9 : మే 3 నుంచి మే 9 వరకు వారపు పంచాంగం ప్రకారం గ్రహగతులు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో పనులు నెమ్మదించినా…. చివరలో వేగం పుంజుకుంటాయి. 

    Published on: May 03, 2026 7:42 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    Weekly Panchangam 3 - 9 : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ వారం (మే 3 నుంచి మే 9 వరకు) అందరికీ ఆత్మావలోకనం చేసుకునే సమయం. గ్రహాల గమనాన్ని గమనిస్తే…. ఈ వారం పనులు ఆశించినంత వేగంగా సాగకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా చంద్రుడు కృష్ణ పక్షంలో సంచరిస్తుండటం వల్ల మానసిక స్థితి కాస్త అంతర్ముఖంగా ఉంటుంది. బాహ్య ప్రపంచంలో హడావిడి చేయడం కంటే, మన లోపలి ఆలోచనలను సరిచేసుకోవడం, పాత పనులను చక్కబెట్టుకోవడం ఈ వారం ప్రధాన ఉద్దేశం కావాలి.

    ఈ వారం ద్వితీయ తిథితో ప్రారంభమై అష్టమి వరకు సాగుతుంది. వారం మొదట్లో చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉండటం వల్ల మనసు కాస్త బరువుగా, ఏదో తెలియని అస్పష్టతతో ఉండవచ్చు. అయితే…. వారం మధ్యలో చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించగానే ఆలోచనల్లో స్పష్టత వస్తుంది.

    ఇక వారం ఆఖరున మకర రాశిలో చంద్రుడి సంచారం వల్ల పనులు సూటిగా, వేగంగా పూర్తవుతాయి. మేష రాశిలో సూర్యుడు ఉండటం వల్ల శక్తికి కొదవ ఉండదు కానీ.. దానిని సరైన దిశలో మళ్లించడం ముఖ్యం.

    ముఖ్యమైన తేదీలు - శుభ ముహూర్తాలు

    వారంలో ప్రతి రోజూ ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. మే 4వ తేదీ ఉదయం సమయం కొత్త పనులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే భద్ర ప్రభావం ఉండే సమయంలో కొత్త నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. మే 5వ తేదీన సంకష్ట చతుర్థి పర్వదినం. వినాయకుడిని ఆరాధించే వారికి ఇది ఎంతో ప్రశస్తమైన రోజు. ఆ రోజు రాత్రి 10:35 గంటలకు చంద్రోదయం అవుతుంది. ఉపవాసం ఉండే వారు పూజాదికాలు నిర్వహించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

    మే 7, 8 తేదీలు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైనవి. "కొత్త పనులు ప్రారంభించడం కంటే, ఆగిపోయిన పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి" అని ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు ఇషితా కోటియా వివరించారు. మే 7 సాయంత్రం రవి యోగం ప్రారంభమైనా, పాత పనులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇక మే 9న కాలాష్టమి, మాస జన్మాష్టమి రావడం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశేషం.

    రాహుకాలం - ఈ సమయాల్లో జాగ్రత్త

    కొత్త పనులు లేదా శుభకార్యాలు మొదలుపెట్టేటప్పుడు రాహుకాలాన్ని గమనించడం మన సంప్రదాయం. ఈ వారం రాహుకాలం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    • మే 3: సాయంత్రం 5:18 నుండి 6:57 వరకు
    • మే 4: ఉదయం 7:18 నుండి 8:58 వరకు
    • మే 5: మధ్యాహ్నం 3:38 నుండి 5:19 వరకు
    • మే 6: మధ్యాహ్నం 12:18 నుండి 1:58 వరకు
    • మే 7: మధ్యాహ్నం 1:58 నుండి 3:39 వరకు
    • మే 8: ఉదయం 10:37 నుండి 12:18 వరకు
    • మే 9: ఉదయం 8:56 నుండి 10:37 వరకు

    ఈ వారం అంతా "ముందు అవగాహన - తర్వాత ఆలోచన - చివరగా ఆచరణ" అనే సూత్రాన్ని పాటించాలి. తొందరపడి మాట జారడం లేదా హడావిడిగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటివి చేయకూడదు. నెమ్మదిగా వెళ్లడం వల్ల పనులు చెడిపోవు సదా సరిగ్గా పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన, ఓపిక ఈ వారం మీ విజయానికి సోపానాలు…!

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/Weekly Panchangam 3 - 9 : ఈ వారం తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు..! ఏ రోజు ఏ పని చేయాలో తెలుసుకోండి!
