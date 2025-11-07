వార ఫలాలు 10 నుండి 16 నవంబర్ 2025: ఈ వారం ఈ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు.. ఆర్థిక లాభాలు, ప్రమోషన్లు!
ఈ వారం, ఒకవైపు, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు, తులారాశి నుండి వృశ్చిక రాశికి వెళ్తాడు, నవంబర్ 10న, బుధుడు తిరోగమనం చెందుతాడు, నవంబర్ 11 న, గురువు తిరోగమనం అవుతాడు. ఈ విధంగా, గ్రహాల మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశిచక్రాలు దాని నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశాన్ని చూస్తాయి.
వార ఫలాలు 10 నుండి 16 నవంబర్ 2025: ఈ వారం అనేక రాశిచక్రాలకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, ఈ వారం అనేక గ్రహాలలో మార్పులు ఉంటాయి. ఈ వారం, ఒకవైపు, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు, తులారాశి నుండి వృశ్చిక రాశికి వెళ్తాడు, నవంబర్ 10న, బుధుడు తిరోగమనం చెందుతాడు, నవంబర్ 11 న, గురువు తిరోగమనం అవుతాడు. ఈ విధంగా, గ్రహాల మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశిచక్రాలు దాని నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశాన్ని చూస్తాయి, అయితే కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ మార్పులు అన్ని రాశిచక్రాలపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతాయి, ఎందుకంటే గురువు, బుధుడు ఇద్దరూ అన్ని రాశిచక్ర రాశిలను ప్రభావితం చేస్తారు, ఇది కాకుండా, సూర్యుడు కూడా రాశిచక్ర రాశిపై ప్రభావం చూపుతాడు. వృత్తిపరమైన జీవితం నుండి ప్రేమ జీవితం వరకు మరియు ఆర్థిక నుండి ఆరోగ్యం వరకు, ఈ వారం ఏ రాశుల వారి ఏ మార్పులు వస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వారం ఏ రాశులకు అదృష్టం ఉంటుందో కూడా తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం ఈ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం
1.కుంభ రాశి
కుంభ రాశి ప్రజలకు ఈ వారం బాగుంటుంది. కుంభ రాశి వారు చాలా ప్రయత్నాల తరువాత ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ వారం స్నేహితుడు లేదా తోబుట్టువుల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మీరు కష్టపడి పనిచేసిన పని ఈ సమయంలో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. శని యొక్క ప్రభావం కారణంగా, పనిలో కొద్దిగా ఆలస్యం కావచ్చు, కానీ మీరు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
2.వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి ఈ వారం మంచిగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒప్పందం మీకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆదాయం కూడా ఎక్కువవుతుంది. కాబట్టి వృషభం ప్రజలు కూడా డబ్బు విషయాలలో ఈ సమయంలో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగ పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మీరు మీ భాగస్వామి ప్రేమను పొందుతారు. మీరు మీ భాగస్వామిని బయటకు తీసుకెళ్లడం ద్వారా ఆశ్చర్యపరచవచ్చు.
3.కన్యా రాశి
ఈ వారం కన్యా రాశిలకు శుభవార్తను తెస్తోంది. ఏదైనా వ్యాపారం చేస్తే లాభం వస్తుంది, ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు ఆస్తిలో ఎక్కడైనా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, ఈ రోజు మంచి రోజు. ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీ ప్రణాళికలను నిజం చేయడానికి ఈ సమయం శుభప్రదమైనది అని చెప్పచ్చు.
4.మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఉన్నత విద్యలో మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం పరీక్ష రాస్తుంటే, మీకు విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డబ్బు ఆదా చేయడం గురించి ఆలోచించండి, నిరంతరం డబ్బు ఖర్చు చేయడం మానుకోండి. మునుపటి పెట్టుబడి ఈసారి మీకు లాభాన్ని ఇస్తుంది.
News/Rasi Phalalu/వార ఫలాలు 10 నుండి 16 నవంబర్ 2025: ఈ వారం ఈ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు.. ఆర్థిక లాభాలు, ప్రమోషన్లు!
News/Rasi Phalalu/వార ఫలాలు 10 నుండి 16 నవంబర్ 2025: ఈ వారం ఈ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు.. ఆర్థిక లాభాలు, ప్రమోషన్లు!