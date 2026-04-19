Akshay Tritiya Shopping Time : అక్షయ తృతీయకు షాపింగ్ చేయడానికి శుభ సమయం ఏది?
Akshaya Tritiya Shopping Time : అక్షయ తృతీయ పండుగ రోజున షాపింగ్ చేయడానికి ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈరోజున షాపింగ్ చేస్తే దాని ప్రయోజనాలు శాశ్వతమైనవని నమ్ముతారు.
అక్షయ తృతీయ పండుగను ఆదివారం ఏప్రిల్ 19, 2026న జరుపుకొంటున్నారు. అయితే కొందరు ఏప్రిల్ 20వ తేదీన కూడా నిర్వహించుకుంటున్నారు. హిందూ మతంలో ఈ రోజున బంగారం, వెండి, వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున చేసిన పుణ్యకార్యాల ఫలాలు ఎప్పటికీ తరగవని నమ్ముతారు.
అక్షయ తృతీయ సత్యయుగం, త్రేతాయుగం ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. అందువల్ల ఈ రోజుకు గొప్ప మతపరమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున చేసిన ఏ శుభకార్యమైనా ఎప్పటికీ తరగదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి, అందుకే దీనికి అక్షయ తిథి అని పేరు వచ్చింది.
అయితే ఈ రోజున పూజ, దానధర్మాల ప్రాముఖ్యతను శాస్త్రాలు నొక్కి చెబుతున్నాయి. మీరు ఇప్పటికీ అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం లేదా ఇతర వస్తువులను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, కొనుగోళ్లకు శుభ సమయం ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. అక్షయ తృతీయ రోజంతా శుభకార్యాలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అయితే శుభ ఘడియలు చూసుకుని ఫాలో అయితే మరింత ఫలితం ఉంటుంది.
లాభ యోగం ఉదయం 9:06 నుండి 10:43 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు బంగారం, వెండి, వజ్రాలు వంటివి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
అమృత యోగం ఉదయం 10:43 నుండి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు భూమి, బంగారం, ఇల్లు, బట్టలు, వజ్రాలు, టీవీ లేదా రిఫ్రిజిరేటర్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మధ్యాహ్నం 1:57 నుండి 3:57 వరకు కూడా శుభ సమయం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ కోసం బంగారం, వెండి వస్తువులు, వజ్రాలు, ఇల్లు లేదా భూమి వంటి ఏదైనా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
శుభ సమయం సాయంత్రం 6:49 నుండి రాత్రి 8:12 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు వాహనాలు, బంగారం, వజ్రాలు, పాత్రలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
అమృత యోగం రాత్రి 8:12 నుండి ఉదయం 9:35 వరకు ఉంటుంది. భూమి, బంగారం, ఇల్లు, బట్టలు, వజ్రాలు, విద్యుత్ ఉపకరణాలు, టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
రాహుకాలంలో వద్దు
అక్షయ తృతీయ అత్యంత పవిత్రమైన, శుభప్రదమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున ఏ పని కోసమైనా పంచాంగాన్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే రాహుకాలం సాయంత్రం 4:30 నుండి 6 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయవద్దు.
