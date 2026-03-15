Musi Riverfront : రూ.7,000 కోట్లతో మూసీ రివర్ఫ్రంట్ ఫేజ్ Iలో 9 కొత్త వంతెనలు, 3 బ్యారేజీలు నిర్మించనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
మూసీ రివర్ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ నదిపై తొమ్మిది వంతెనలను నిర్మిస్తుంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఐదు వంతెనలను అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది. అలాగే ప్రణాళిక ఫేజ్ 1లో భాగంగా మూడు నీటి నిలుపుదల బ్యారేజీలను నిర్మిస్తుందని మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(MRSCL) వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు నివేదికలో పేర్కొంది.
MRDCL మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఈవీ నరసింహ రెడ్డి సమర్పించిన ప్రతిపాదనలు.. ఓఆర్ఆర్ పరిమితుల్లోని నది ప్రతిపాదిత 55 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో 21 కిలోమీటర్లను రెండు జోన్ లుగా విభజించాయి. కొన్ని నిర్మాణాలు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న కాజ్వేలు అని, వీటిని పైకి ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉందని, దానిని కూడా ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన వివరించారు.
ఉస్మాన్సాగర్ నుండి తూర్పు వైపు ఉత్తర ఒడ్డున ఉన్న జోన్ 1బీ, కొత్త నిర్మాణాలలో ఎక్కువ భాగాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆరు వంతెనలు ఉన్నాయి. గండిపేట వంతెన రిజర్వాయర్ అంచున నిర్మిస్తారు. గోశాల నుండి గ్రేహౌండ్స్కు క్రాసింగ్ వంతెన, నర్సింగ్గి వద్ద ఓఆర్ఆర్పై వంతెన, జోన్ మధ్య భాగంలో బైరాగిగూడ వంతెన, రామ్దేవ్గూడ వంతెన, మూసా సమీపంలోని గాంధీ సరోవర్ వద్ద వంతెన పనులు జరుగుతున్నాయి.
జోన్ 1B లోని రెండు వంతెనలను అప్గ్రేడేషన్ కోసం ప్రతిపాదించారు: ఒకటి మంచిరేవుల వద్ద మరియు మరొకటి ఇబ్రహీం చెరువు వద్ద, ఇవి తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న కాజ్వేలు. హిమాయత్సాగర్ వైపున ఉన్న దక్షిణ కారిడార్ అయిన జోన్ 1A లో, దిగువ ORR స్ట్రెచ్ వెంబడి బుద్వేల్ వద్ద, మధ్య జోన్ వద్ద గాంధీ సరోవర్ వద్ద, ఈ కారిడార్ తూర్పు చివరన బాపు ఘాట్ సమీపంలో కొత్త వంతెనలు ప్రతిపాదించారు. జోన్ 1ఏ లోని మూడు వంతెనలు అప్గ్రేడేషన్ కోసం నిర్ణయించారు. ఇందులో వెస్ట్ సైడ్ ఓఆర్ఆర్ వంతెన, ఉప్పర్పల్లి, కిస్మత్పూర్ వద్ద నిర్మాణాలు ఉన్నాయి.
ఈ వంతెనలు వాహన, మల్టీమోడల్, పాదచారుల రాకపోకలను తీసుకెళ్లడానికి రూపొందించారు. డీపీఆర్ కారిడార్ అంతటా వర్తించే ఒకే ప్రామాణిక డిజైన్ కంటే వివిధ క్రాసింగ్లకు సరిపోయే వంతెన రకాల కలయికను వివరిస్తుంది. వంతెనల నుండి వేరుగా మూడు నీటి నిలుపుదల బ్యారేజీలను కూడా ప్రతిపాదించారు. ఈ బ్యారేజీలు ఏడాది పొడవునా నీటిని నిలుపుకునేలా రూపొందించారు. 'ఈ నది వెంట నీరు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇది పర్యాటకాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది, కార్యకలాపాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక ప్రాంతంలోని ప్రతిదానినీ పెంచుతుంది.' అని నరసింహ రెడ్డి అన్నారు.
ఈ బ్యారేజీలు వంతెన నెట్వర్క్ పక్కన పనిచేయడానికి ఉంచారు. ఒకటి కిస్మత్పూర్-బుద్వేల్ స్ట్రెచ్ వద్ద, మరొకటి జోన్ 1ఏ లోని బాపు ఘాట్ వంతెన దగ్గర ఉంటాయి. జోన్ 1బీలో ఇది మంచిరేవుల వంతెన దగ్గర ప్రతిపాదించారు. 21 కిలోమీటర్ల ఫేజ్ 1 స్ట్రెచ్ అన్ని భాగాలలో మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.6,500 కోట్ల నుండి రూ.7,000 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.