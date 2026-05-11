MMTS trains Cancelled : ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - నేడు, రేపు పలు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు రద్దు… పూర్తి జాబితా ఇదే!
Hyderabad MMTS trains cancelled : హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ప్రయాణించే వారికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఇచ్చింది. వివిధ నిర్వహణ సంబంధిత కారణాలతో మే 11 (నేడు), మే 12 (రేపు) తేదీల్లో నగరంలోని పలు ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను పూర్తిగా రద్జు చేసింది. పాక్షికంగా మరికొన్నింటిని రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
పూర్తిగా రద్దయిన రైళ్లు:
- ఉమ్దానగర్ – లింగంపల్లి (ట్రైన్ నెం. 47164)
- లింగంపల్లి – ఫలక్ నుమా (ట్రైన్ నెం. 47191)
- ఫలక్ నుమా – లింగంపల్లి (ట్రైన్ నెం. 47170)
- ఫలక్ నుమా – ఉమ్దానగర్ (ట్రైన్ నెం. 47250)
పాక్షికంగా రద్దయిన రైళ్లు :
రైల్వే ట్రాక్ నిర్వహణ పనుల కారణంగా కొన్ని రైళ్లను నిర్ణీత స్టేషన్ల మధ్య నిలిపివేశారు.
- లింగంపల్లి – ఉమ్దానగర్ (47210): సికింద్రాబాద్ - ఉమ్దానగర్ మధ్య పాక్షికంగా రద్దు చేయబడింది.
- ఉమ్దానగర్ – లింగంపల్లి (47203): ఉమ్దానగర్ - సికింద్రాబాద్ మధ్య రద్దయింది.
- ఫలక్ నుమా – లింగంపల్లి (47157, 47166): ఈ రైళ్లు ఫలక్ నుమా - సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ల మధ్య నడవవు.
- లింగంపల్లి – ఫలక్ నుమా (47179, 47190, 47187): ఈ సర్వీసులు సికింద్రాబాద్ - ఫలక్ నుమా మధ్య పాక్షికంగా నిలిపివేయబడ్డాయి.
నగరంలోని ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, సామాన్య ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడకుండా ముందుగానే తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. రైల్వే కార్యకలాపాల సౌలభ్యం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
