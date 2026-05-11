బెంగళూరులో బతుకు భారం: నెలకు రూ.1.3 లక్షలు ఖర్చు, ఐటీ దంపతుల వైరల్ వీడియో
బెంగళూరులో జీవన వ్యయం చుక్కలను తాకుతోంది. నెలకు రూ.1.3 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నా తమకు ఏమీ మిగలడం లేదని ఓ సాఫ్ట్వేర్ దంపతులు వాపోవడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇది విలాసవంతమైన జీవనశైలి వల్ల వస్తున్న సమస్యా లేక నగరంలో పెరిగిన ధరల ప్రభావమా? అనే కోణంలో సాగుతున్న విశ్లేషణ ఇది.
"సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా".. "ఐటీ హబ్".. బెంగళూరు నగరానికి ఉన్న పేర్లు ఎన్నో. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది యువత తమ కలలను నిజం చేసుకోవడానికి ఈ నగరానికి వస్తుంటారు. అయితే, ఇక్కడ సంపాదన ఎంత బాగుంటుందో, ఖర్చులు కూడా అంతే భయంకరంగా ఉంటాయని తాజా పరిణామాలు నిరూపిస్తున్నాయి. నెలకు రూ. 1.3 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నా, నెలాఖరు వచ్చేసరికి తమ జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయని ఓ దంపతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు నెటిజన్ల మధ్య హాట్ టాపిక్ అయింది.
బెంగళూరులో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్లుగా పనిచేస్తున్న రాధిక, ఏకాంశ్ అనే దంపతులు తమ నెలవారీ ఖర్చుల చిట్టాను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. "మేము బాగానే సంపాదిస్తున్నాం, కానీ బెంగళూరులో బతకడం అంటే సంపాదించినదంతా ధారపోయడమే" అంటూ వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మధ్యతరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి ఉద్యోగులను ఆలోచింపజేస్తన్నాయి.
ఖర్చుల చిట్టా: అద్దెకే సగం జీతం!
ఈ దంపతులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, వారి నెలవారీ ఖర్చుల్లో సింహభాగం ఇంటి అద్దెకే పోతోంది.
- ఇంటి అద్దె: రూ. 56,000
- వంట మనిషి, సహాయకులు: రూ. 10,000.
- కిరాణా సరుకులు (Groceries): రూ. 15,000.
- కరెంట్, ఇంటర్నెట్ బిల్లులు: రూ. 15,000.
- రవాణా ఖర్చులు (Petrol/Commute): రూ. 6,000.
- బయట ఆహారం (Dining out): రూ. 10,000.
- ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు: రూ. 3,000.
- షాపింగ్, ఇతర ఖర్చులు: రూ. 15,000.
మొత్తంగా చూస్తే నెలకు సుమారు రూ. 1.3 లక్షలు ఖర్చవుతోంది. విశేషమేమిటంటే, ఇందులో విహారయాత్రలు, విమాన టికెట్లు లేదా ఖరీదైన లగ్జరీ వస్తువుల కొనుగోళ్లు చేర్చలేదు. కేవలం రోజువారీ జీవనానికే ఇంత ఖర్చు అవుతుండటం గమనార్హం.
హైదరాబాద్తో పోలిస్తే బెంగళూరు పరిస్థితి ఏంటి?
సాధారణంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది ఇంజనీర్లు బెంగళూరుకు వలస వెళ్తుంటారు. హైదరాబాద్తో పోలిస్తే బెంగళూరులో ఇంటి అద్దెలు, ట్రాఫిక్ కష్టాలు చాలా ఎక్కువ. హైదరాబాద్లో రూ. 30,000 నుంచి రూ. 40,000 మధ్య లభించే సౌకర్యవంతమైన ఫ్లాట్, బెంగళూరులోని వైట్ఫీల్డ్ లేదా కోరమంగళ వంటి ప్రాంతాల్లో రూ. 60,000 దాటుతోంది. ఈ వ్యత్యాసమే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల పొదుపుపై దెబ్బకొడుతోంది.
నెటిజన్ల భిన్నాభిప్రాయాలు
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. "మీరు కావాలని ఖరీదైన ఏరియాల్లో ఉంటూ, లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లు తీసుకుంటే అద్దెలు అలాగే ఉంటాయి. దానిని నగరంపై నెట్టేయడం సరికాదు" అని ఒకరు విమర్శించగా..
"నేటి కాలంలో బెంగళూరు వంటి నగరంలో నాణ్యమైన జీవితం గడపాలంటే ఇది కనీస ఖర్చు. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో రూ. 50 వేలతో వచ్చే జీవన ప్రమాణాలు బెంగళూరులో రూ. లక్ష దాటితేనే అందుతాయి" అని మరొకరు సమర్థించారు.
మరికొందరైతే "మాకు ఇద్దరు పిల్లలున్నా నెలకు ఇంత ఖర్చు అవ్వదు, ఇది కేవలం లైఫ్ స్టైల్ ఛాయిస్ మాత్రమే" అని కొట్టిపారేశారు. ఏది ఏమైనా, మెట్రో నగరాల్లో మధ్యతరగతి బతుకు ఈఎంఐలు, అద్దెల మధ్య నలిగిపోతోందనేది మాత్రం జగమెరిగిన సత్యం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బెంగళూరులో సగటున ఒక కుటుంబానికి నెలవారీ ఖర్చు ఎంత ఉండవచ్చు?
ఇది ఉండే ప్రాంతం, జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక చిన్న కుటుంబానికి రూ. 40,000 నుంచి రూ. 60,000 వరకు ప్రాథమిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కానీ హై-ఎండ్ అపార్ట్మెంట్లలో ఉండేవారికి అది రూ. 1 లక్ష దాటే అవకాశం ఉంది.
2. బెంగళూరులో ఇంటి అద్దెలు ఎందుకు అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి?
ఐటీ కంపెనీల సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండటం, దేశవ్యాప్తంగా వలసలు పెరగడం మరియు డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా ఇళ్లు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడి అద్దెలు దేశంలోనే అత్యధికంగా ఉన్నాయి.
3. ఐటీ ఉద్యోగులు బెంగళూరులో డబ్బు పొదుపు చేయలేరా?
కచ్చితంగా చేయవచ్చు. ఆఫీసులకు కొంచెం దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలను ఎంచుకోవడం, బయట భోజనానికి స్వస్తి పలకడం, అనవసరమైన సబ్స్క్రిప్షన్లు తగ్గించుకోవడం ద్వారా గణనీయంగా పొదుపు చేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More