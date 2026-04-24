ఆర్టీసీ సమ్మె ఎఫెక్ట్.. కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధిలో పరీక్షలు రెండు రోజులపాటు వాయిదా
kakatiya university exams postpones : కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో చదివే విద్యార్థులకు అలర్ట్. టీజీఎస్ఆర్టీసీ సమ్మె కారణంగా యూనివర్సిటీ పరిధిలో పరీక్షలను రెండు రోజులపాటు వాయిదా వేశారు.
టీజీఎస్ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం తన పరిధిలోని అన్ని విద్యాసంస్థలలో పరీక్షలను రెండు రోజుల పాటు వాయిదా వేసింది. రవాణా సేవలకు అంతరాయం కలగడం వల్ల విద్యార్థులు, సిబ్బందికి అసౌకర్యం కలుగుతుందని పేర్కొంటూ అధికారులు శుక్రవారం ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. వాయిదా పడిన పరీక్షల సవరించిన షెడ్యూల్ను త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు విశ్వవిద్యాలయం తెలిపింది.
నర్సంపేట డిపోకు చెందిన శంకర్ గౌడ్ అనే డ్రైవర్ మృతి నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ యూనియన్లు వరంగల్ బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆయనను హైదరాబాద్ తరలించిన విషయం తెలిసిందే. చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించి.. శంకర్ గౌడ్ మరణించారు.
పీహెచ్డీ ప్రవేశాలు
మరోవైపు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం సైన్సెస్ విభాగం (Faculty of Sciences), 2026-2027 జనవరి సెషన్కు గాను, సైన్స్ సబ్జెక్టులలోని Ph.D. ప్రోగ్రామ్లలో ప్రవేశం కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అయితే నిజానికి ఇప్పటికే దరఖాస్తు తేదీ అయిపోవాలి. కానీ ఈ తేదీని ఏప్రిల్ 25వ తేదీ వరకు పొడిగించారు.
అర్హతా ప్రమాణాలు
ఫెలోషిప్ పొందినవారు (UGC-JRF/CSIR-JRF/CEED/DBT/NFPWD/DST-INSPIRE లేదా FIP/QIP టీచర్ ఫెలోషిప్లు మొదలైనవి). NET/GATE/GPAT లేదా ఇతర జాతీయ స్థాయి పరీక్షలలో స్కోరు సాధించినవారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. Ph.D. ప్రోగ్రామ్లో ప్రవేశం కోసం NET స్కోరు చెల్లుబాటు కాలం ఒక సంవత్సరం ఉంటుంది.
4 సంవత్సరాల/8 సెమిస్టర్ల బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత 1 సంవత్సరం/2 సెమిస్టర్ల మాస్టర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉండాలి లేదంటే.. 3 సంవత్సరాల బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత 2 సంవత్సరాల/4 సెమిస్టర్ల మాస్టర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. ఈ అర్హతలలో మొత్తంగా కనీసం 55% మార్కులు రావాలి.
ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీ (నాన్-క్రీమీ లేయర్)/దివ్యాంగులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు, ఇతర వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు కమిషన్ ఎప్పటికప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాల మేరకు 5 శాతం మార్కుల సడలింపు ఉంటుంది.
