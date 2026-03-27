crown
    ప్రతిష్ఠాత్మక వరల్డ్​ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్​లో అదరగొట్టిన భారత్​! 4 ఐఐటీలు, బిట్స్​ పిలానీ..

    ప్రెస్టీజియస్ 'క్యూఎస్​ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ బై సబ్జెక్ట్'లో భారతీయ విద్యాసంస్థలు అదరగొట్టాయి. ఐఐటీ బాంబే, దిల్లీ, మద్రాస్ సహా జేఎన్‌యూ, బిట్స్ పిలానీ వంటి సంస్థలు టాప్-50లో చోటు దక్కించుకున్నాయి. 2024తో పోలిస్తే భారత్ రెట్టింపు వృద్ధిని సాధించడం విశేషం.

    Published on: Mar 27, 2026 6:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రపంచ స్థాయి అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థల జాబితాలో భారతీయ జెండా రెపరెపలాడింది! ఇటీవలే విడుదలైన 'క్యూఎస్​ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్-2026' (సబ్జెక్టుల వారీగా) లో భారతదేశానికి చెందిన పలు ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు టాప్-50 జాబితాలో నిలిచాయి. నాలుగు ఐఐటీలు, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (జేఎన్​యూ), బిట్స్ పిలానీ వంటి విద్యాసంస్థలు వివిధ విభాగాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నాయి.

    ప్రతిష్ఠాత్మక వరల్డ్​ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్​లో అదరగొట్టిన భారత్​!
    ప్రతిష్ఠాత్మక వరల్డ్​ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్​లో అదరగొట్టిన భారత్​!

    భారత్ సాధించిన మైలురాళ్లు ఇవే..

    లండన్‌కు చెందిన క్వాక్వరెల్లి సైమండ్స్ (క్యూఎస్​) సంస్థ 100కు పైగా దేశాల్లోని 1,900 విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించి 21,000 పైచిలుకు అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్‌ను విశ్లేషించి ఈ ర్యాంకులను ప్రకటించింది.

    భారీ వృద్ధి: 2024లో భారత్ కేవలం 12 సబ్జెక్టుల్లో మాత్రమే టాప్-50లో ఉండగా, ఈసారి ఆ సంఖ్య ఏకంగా 27కు చేరింది. అంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ పురోగతి సాధించడం గమనార్హం.

    మొదటి స్థానాల్లో ఎవరు?: ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైన్స్ (ఐఎస్​ఎం) ధన్‌బాద్.. 'మినరల్ అండ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్' విభాగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 21వ ర్యాంకు సాధించింది.

    ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ రికార్డు: ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ 'బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్' స్టడీస్‌తో పాటు 'మార్కెటింగ్' విభాగంలోనూ 21వ ర్యాంకును కైవసం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్ విభాగంలో భారతీయ సంస్థ టాప్-50లో చేరడం ఇదే తొలిసారి.

    ఐఐటీ దిల్లీ ఆల్ రౌండ్ షో..

    ఈ ఏడాది ర్యాంకింగ్స్‌లో ఐఐటీ దిల్లీ అత్యంత నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఏకంగా ఆరు విభాగాల్లో టాప్-50లో నిలిచి భారత్ తరఫున అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్‌ విభాగాల్లో ఇది దేశంలోనే నంబర్ వన్‌గా నిలవగా.. కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 45వ ర్యాంకు సాధించింది.

    నాణ్యమైన విద్యకు నిదర్శనం..

    "భారతదేశం ఈ ఏడాది సాధించిన పురోగతి కేవలం సంఖ్యల పరంగానే కాదు, నాణ్యత, గ్లోబల్ కాంపిటీటివ్‌నెస్‌లోనూ కనిపిస్తోంది," అని క్వాక్వరెల్లి సైమండ్స్ సీఈఓ జెస్సికా టర్నర్ ప్రశంసించారు. ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, బిజినెస్ రంగాల్లో భారత విద్యా వ్యవస్థ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని ఆమె పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలు, పరిశోధనా బలాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా భారత్ మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    టాప్-50 జాబితాలో ఐఐటీ బాంబే, ఖరగ్‌పూర్, మద్రాస్, జేఎన్‌యూ, బిట్స్ పిలానీలు తమ స్థానాలను సుస్థిరం చేసుకున్నాయి. దేశీయ విద్యారంగం గ్లోబల్ స్టేజ్‌పై తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోందనడానికి ఈ ర్యాంకింగ్స్ ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    ప్రశ్న: ఈ ఏడాది QS ర్యాంకింగ్స్‌లో భారతీయ విద్యాసంస్థలు సాధించిన అతిపెద్ద విజయం ఏంటి?

    జవాబు: ఈ ఏడాది భారత్ అద్భుతమైన పురోగతి సాధించింది. 2024లో కేవలం 12 సబ్జెక్టుల్లో మాత్రమే భారతీయ సంస్థలు టాప్-50లో ఉండగా, 2026 నాటికి ఆ సంఖ్య 27కు పెరిగింది. అంటే కేవలం రెండేళ్లలో భారత్ తన ఉనికిని రెట్టింపు చేసుకుంది. ముఖ్యంగా ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ 'మార్కెటింగ్' విభాగంలో ప్రపంచంలోనే 21వ ర్యాంకు సాధించడం ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి, ఎందుకంటే ఈ కేటగిరీలో భారత్ టాప్-50లోకి రావడం ఇదే తొలిసారి.

    QS వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ అంటే ఏమిటి? వీటిని ఎవరు ప్రకటిస్తారు?

    QS (Quacquarelli Symonds) అనేది లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఒక అంతర్జాతీయ విద్యా విశ్లేషణ సంస్థ. ఇది ప్రతి ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలను వాటి పరిశోధన నాణ్యత, విద్యా ప్రమాణాలు, ఉపాధి అవకాశాలు, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వంటి అంశాల ఆధారంగా విశ్లేషించి ర్యాంకులను ప్రకటిస్తుంది. దీనిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయమైన యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్‌గా పరిగణిస్తారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/News/ప్రతిష్ఠాత్మక వరల్డ్​ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్​లో అదరగొట్టిన భారత్​! 4 ఐఐటీలు, బిట్స్​ పిలానీ..
    News/News/ప్రతిష్ఠాత్మక వరల్డ్​ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్​లో అదరగొట్టిన భారత్​! 4 ఐఐటీలు, బిట్స్​ పిలానీ..
