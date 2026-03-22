IIT Tirupati Apprentice : ఐఐటీ తిరుపతిలో 40 అప్రెంటిస్‌ ఖాళీలు - ఈ తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూలు

ఇండియన్ ఇనిస్టిస్ట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, తిరుపతి నుంచి అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.డిప్లొమా, డిగ్రీ, జీఎన్ఎం, బీఈ/బీటెక్, బీఎస్సీలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ఖాళీలు 26 ఉండగా(15 విభాగాలు)... డిప్లొమా అప్రెంటిస్ ఖాళీలు 14గా(8 విభాగాలు) ఉన్నాయి.
ఈ తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూలు…
అర్హత గల అభ్యర్థులు మార్చి 27, 28, 29 తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు. ఎంపికైన గ్రాడ్యూయేట్ అప్రెంటిస్ కు నెలకు రూ. 20 వేల స్టైఫండ్ ఇస్తారు. డిప్లొమా అప్రెంటిస్ ఖాళీలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 18వేల స్టైఫండ్ చెల్లిస్తారు.
ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. పోస్టులను బట్టి ఇంటర్వ్యూ తేదీలను ఖరారు చేశారు. https://www.iittp.ac.in/ వెబ్ సైట్ లో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను పేర్కొన్నారు. ఇక ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే అభ్యర్థులు కింద సూచించిన ధ్రువపత్రాలను తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
టెన్త్ మెమో
డిగ్రీ మెమో
డిగ్రీ ప్రొవిజనల్ మెమో
కుల ధ్రువీకరణపత్రం
ఈడబ్యూఎస్ అభ్యర్థులు సంబంధిత ధ్రువపత్రం
దివ్యాంగ అభ్యర్థులు అయితే సంబంధిత ధ్రువపత్రం
పాన్, ఓటర్ఐడీ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందిన కార్డు