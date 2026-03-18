Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    SCR Recruitment : నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. 2801 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి దక్షిణ మధ్య రైల్వే నోటిఫికేషన్

    SCR Recruitment : దక్షిణ మధ్య రైల్వే 2801 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఏప్రిల్ 11లోపు scr.indianrailways.gov.in లో ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    Published on: Mar 18, 2026 7:03 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 నియామక డ్రైవ్ కింద 2801 అప్రెంటిస్ పోస్టుల కోసం ఒక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఆసక్తిగల, అర్హతగల అభ్యర్థులు scr.indianrailways.gov.in లో 2801 పోస్టుల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    దక్షిణ మధ్య రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్
    రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ సెల్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే (RRC SCR) కింద అవకాశాల కోసం చూస్తున్న అభ్యర్థులకు వివిధ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. శిక్షణ కోసం 2,801 అప్రెంటిస్ పోస్టుల కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఆసక్తిగల, అర్హతగల అభ్యర్థులు ఈ పోస్టుల కోసం ఏప్రిల్ 11, 2026 లోపు https://scr.onlineregister.org.in లో ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    సికింద్రాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో రైల్వేలు ఏసీ మెకానిక్, కార్పెంటర్, డీజిల్ మెకానిక్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్, ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి వివిధ విభాగాలలో మొత్తం 2801 ఖాళీలను ప్రకటించాయి. ఈ 2801 అప్రెంటిస్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు www.scr.indianrailways.gov.in వద్ద ఉన్న సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే (SCR) వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవలసి ఉంటుంది.

    • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ-మార్చి 12, 2026
    • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ-ఏప్రిల్ 11, 2026

    10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన అర్హులైన ఐటీఐ అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయవచ్చు. ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు, డిప్లోమా చేసినవారు అర్హులు కాదు. కనీస వయస్సు: 15 సంవత్సరాలు, గరిష్ట వయస్సు: 24 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. పలు కేటగిరీలకు చెందినవారికి వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికార పరిధిలోని జిల్లాలలో నివసించేవారు అప్లై చేయాలి. చెల్లుబాటు అయ్యే నివాస రుజువును సమర్పించాలి.

    ఎంపిక పూర్తిగా మెరిట్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. 10వ తరగతి (కనీసం 50 శాతం) మార్కులు, ఐటీఐ మార్కుల సగటును తీసుకుని, రెండింటికీ సమాన వెయిటేజ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఎంపిక జరుగుతుంది.

    ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తును సమర్పించడం పలు స్టెప్స్‌గా ఉంటుంది. అవి: రిజిస్ట్రేషన్; వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హత/సాంకేతిక అర్హత వివరాలు నమోదు చేయడం. ఫోటో/సంతకం అప్‌లోడ్ చేయడం, ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవడం. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించడం.

    దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) వెబ్‌సైట్‌ను www.scr.indianrailways.gov.in లో సందర్శించండి. 'ఆన్‌లైన్ ACT అప్రెంటిస్ దరఖాస్తు' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి. పూర్తి వివరాలు చదవండి.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/SCR Recruitment : నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. 2801 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి దక్షిణ మధ్య రైల్వే నోటిఫికేషన్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes