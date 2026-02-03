Edit Profile
    APSSDC : ఐటీఐ, డిప్లోమా, డిగ్రీతో జర్మనీలో ఉద్యోగాలు.. భారీ జీతం, ఈ నెంబర్లకు కాల్ చేయండి

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ యువతకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. జర్మనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిస్తోంది.

    Published on: Feb 03, 2026 8:35 PM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ(APSSDC), ఓవర్సీస్ మ్యాన్‌పవర్ కంపెనీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్(OMCAP) భాగస్వామ్యంతో, ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్ టెక్నీషియన్ల కోసం జర్మనీలో నైపుణ్యం ఆధారిత ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడానికి ఒక అంతర్జాతీయ ఉపాధి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    తాజాగా విడుదల చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటనలో ఏపీఎస్ఎస్‌డీసీ ఏలూరు జిల్లా అధికారి జితేంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి అనుభవం ఉన్న ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్ టెక్నీషియన్లకు విదేశాలలో ఉపాధి కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని తెలిపారు.

    ఈ కార్యక్రమం కింద ఎలక్ట్రీషియన్ సంబంధిత ట్రేడ్లలో ఐటీఐ, డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ అర్హతలు కలిగి కనీసం ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం ఉన్న పురుష, మహిళా అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. అభ్యర్థుల వయస్సు 43 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి. వారికి ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ భాషలో ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం ఉండాలి. ఈ ఉద్యోగాలు రెండేళ్ల కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన అందిస్తారు.

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు భారీ జీతం లభించనుంది. దరఖాస్తుదారులు చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్‌పోర్ట్, విద్యా ధృవపత్రాలు (ఐటీఐ/డిప్లొమా/డిగ్రీ), అనుభవ ధృవపత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు https://naipunyam.ap.gov.inఅనే అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు.

    మరింత సమాచారం కోసం అభ్యర్థులు 9988853335 లేదా 8712655686 హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. ఈ కార్యక్రమం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నైపుణ్యం కలిగిన యువతకు అధిక వేతనం ఇచ్చే అంతర్జాతీయ ఉద్యోగాలను పొందేందుకు కొత్త మార్గాలను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో రాష్ట్రం ఉనికిని విదేశాల్లో కూడా బలోపేతం చేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.

