జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక : ఇవాళే ఓట్ల లెక్కింపు - ఉదయం 8 గంటలకే ప్రారంభం , పూర్తి వివరాలు ఇలా
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక కౌంటింగ్ కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఇవాళ ఉదయం 8 గంటలకే కౌంటింగ్ ప్రారంభమవుతంది. మొత్తం 10 రౌండ్లలో లెక్కింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇవాళ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఉదయం 8 గంటలకే కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. యూసఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో ఈ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.
10 రౌండ్లలో కౌంటింగ్…
ఈ ఓట్ల లెక్కింపు కోసం మొత్తం 42 టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. 10 రౌండ్లలో ఉపఎన్నిక ఫలితం తేలుతుంది. ఒకటో నెంబర్ పోలింత్ బూత్ షేక్పేట డివిజన్ నుంచి కౌంటింగ్ ప్రారంభమై ఎర్రగడ్డతో ముగియనుంది. రౌండ్ల వారీగా ఓట్ల కౌంటింగ్ వివరాలను ప్రకటించేలా ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
నవంబర్ 11వ తేదీన జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో మొత్తం 48.49 పోలింగ్ నమోదైన సంగతి తెలిసిందే.ఇందులో రహ్మత్నగర్ డివిజన్లోని 15 కేంద్రాల్లో, బోరబండ డివిజన్లోని 13, ఎర్రగడ్డలో 3, వెంగళరావునగర్లో ఒక చోట 60 శాతానికిపైగా పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ ఉపఎన్నిక ఫలితాల్లో ఈ డివిజన్లలోని ఓట్లు కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టే కేంద్రాల వద్ద భారీగా భద్రత ఉంటుంది.ఇక కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించడానికి స్పెషల్ అధికారిని ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 186 మంది కౌంటింగ్ సిబ్బందిగా పని చేస్తారు. కౌంటింగ్ను ఎప్పటికప్పుడు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ పరిశీలిస్తారు. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లకు తప్ప ఇతరులకు కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోకి అనుమతి ఉండదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద కూడా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక - ముఖ్యమైన సమాచారం:
మొత్తం ఓటర్లు : 4,01,365
పురుషులు: 2,08,561
మహిళలు: 1,92,779
ఇతరలు: 25
పోలైన ఓట్లు:
పురుషులు: 99,771
మహిలలు: 94,855
ఇతరులు: 5
మొత్తం పోలైన ఓట్లు: 1,94,631
పోలింగ్ శాతం: 48.49 శాతం
కౌంటింగ్ వివరాలు:
కౌంటింగ్ టేబుల్స్ - : 42
కౌంటింగ్ రౌండ్లు: 10
కౌంటింగ్ ప్రారంభం - ఉదయం 08 గంటలకు, నవంబర్ 14, 2025
News/Telangana/జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక : ఇవాళే ఓట్ల లెక్కింపు - ఉదయం 8 గంటలకే ప్రారంభం , పూర్తి వివరాలు ఇలా
News/Telangana/జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక : ఇవాళే ఓట్ల లెక్కింపు - ఉదయం 8 గంటలకే ప్రారంభం , పూర్తి వివరాలు ఇలా