బీడీఎల్ హైదరాబాద్లో 80 ఉద్యోగ ఖాళీలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలివే
భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ (బీడీఎల్) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. డిసెంబర్ 3వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 29 వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.
భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన విడుదలైంది. పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 80 ఖాళీలున్నాయని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ డిసెంబర్ 3 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. డిసెంబర్ 29 వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం 9 విభాగాల్లో 80 ఖాళీలుండగా… రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. నెలకు రూ.40,000 - రూ.1,40,000 జీతం చెల్లిస్తారు.
బీడీఎల్ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్యమైన వివరాలు:
ఉద్యోగ ప్రకటన -భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్(బీడీఎల్), హైదరాబాద్