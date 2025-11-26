Edit Profile
    తాండూరు సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఖాళీలు.. ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!

    ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(సీసీఐ)లో ఫిక్స్‌డ్ టర్మ్ ప్రాతిపదికన ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.

    Published on: Nov 26, 2025 8:18 PM IST
    By Anand Sai
    భారత ప్రభుత్వం పరిధిలోని సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్‌‌లో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో ఫిక్స్‌డ్ టర్మ్ కాల కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కింది స్థానాలకు రిటైర్డ్ అర్హత కలిగిన, అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులను నియమించాలని సీసీఐ అనుకుంటోంది.

    తాండూర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ జాబ్స్
    తాండూర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ జాబ్స్

    తాండూర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కోసం సీసీఐ ఈ స్థానాలను వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నియమించాలని కోరుకుంటోంది. ఇందులో రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి. ఒకటి సూపర్ వైజర్, మరొకటి షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పోస్టు. పోస్టుల ఆధారంగా అర్హత ఉండాలి. 05.12.2025న అంటే శుక్రవారం ఉదయం 10.00 గంటలకు తెలంగాణ, తాండూర్ మండలం, వికారాబాద్ జిల్లా, కరన్‌కోటే గ్రామంలోని సీసీఐ లిమిటెడ్, తాండూర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది.

    సూపర్ వైజర్ పోస్టుకు బి.ఎస్సీ (కెమిస్ట్రీ)/ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో డిప్లొమా చేసి ఉండాలి. సిమెంట్ తయారీ/ఏదైనా భారీ పరిశ్రమలో కనీసం 20 సంవత్సరాల అనుభవం, Pyro/ KILN/ సిమెంట్ మిల్లులో కార్యాచరణ పరిజ్ఞానం ఉండాలి.

    షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పోస్టుకు ఐటీఐ/డిప్లొమా/B.Tech - ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంజనీరింగ్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ విభాగంలో సిమెంట్ తయారీ పరిశ్రమలో కనీసం 02 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. సూపర్ వైజర్‌కు 62 ఏళ్లు, షిఫ్ట్ ఆపరేషన్‌కు 55 ఏళ్లు మించకూడదు.

    ఫిక్స్‌డ్ టర్మ ప్రాతిపదికన ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు. అయితే పనితీరు, కార్పొరేషన్ అవసరాల ఆధారంగా పొడిగింపులో మార్పులు ఉంటాయి. జీతం అనుభవంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సూపర్ వైజర్‌కు నెలకు రూ. 40 వేల నుంచి 50 వేల వరకు ఉంటుంది. షిఫ్ట్ ఆపరేషన్‌కు రూ.25000 నుంచి రూ.30000 వరకు ఇస్తారు.

    ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు 05.12.2025న, అంటే శుక్రవారం ఉదయం 10.00 గంటలకు, తాండూర్ మండలం, కరన్‌కోటే గ్రామంలోని సీసీఐ లిమిటెడ్, తాండూర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో ఇంటర్వ్యూ హాజరుకావాలి. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇటీవల పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్, విద్యా అర్హతలు, అనుభవం, పుట్టిన తేదీ, కాపీలతో పాటు దరఖాస్తు ఫారమ్‌ పూర్తి చేసి సమర్పించాలి. అర్హతలు, వయస్సు మొదలైన వాటికి మద్దతు ఇచ్చే అన్ని పత్రాలను వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ సమయంలో ధృవీకరణ కోసం సమర్పించాలి.

    ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి jp.pal@cciltd.in / hh.lenkaccitdo@gmail.com మెయిల్ చేయవచ్చు. లేదంటే 8712620403 కాల్ చేసి మాట్లాడవచ్చు.

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి పూర్తి నోటిఫికేషన్ చదవండి

