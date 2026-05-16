    Bandi Bhageerath : బండి భగీరథ్​కు ముందస్తు బెయిల్? హైకోర్టు మాటలు ఇలా..

    Bandi Bhageerath case update : బండి భగీరథ్​కు ముందస్తు బెయిల్​ ఇచ్చే విధంగా ఇప్పట్లో ఎలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయలేమని తెలంగాణ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అరెస్ట్​ నుంచి రక్షణ కూడా కల్పించలేమని పేర్కొంది.

    Published on: May 16, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Bandi Bhageerath bail : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన బండి భగీరథ్ కేసుపై తెలంగాణ హైకోర్టు శుక్రవారం రాత్రి వరకు విచారణ జరిపింది. అనంతరం బండి సంజయ్ కుమారుడి ముందస్తు బెయిల్​పై ఇప్పట్లో ఎలాంటి ఉత్తర్వులూ జారీ చేయలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ పూర్తి వ్యవహారంపై మే 21, గురువారం నాడు తీర్పును వెలువరిస్తామని ప్రస్తుతానికి రిజర్వులో పెట్టింది.

    బండి సాయి భగీరథ్
    బండి సాయి భగీరథ్

    కాగా.. మైనర్​పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న భగీరథ్​కి, కనీసం ముందస్తు బెయిల్​ తీర్పు వెలువడే వరకైనా అరెస్ట్​ నుంచి రక్షణ కల్పించాలని అతని తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. ఈ మేరకు పోలీసులకు అన్ని విధాలుగా సహకరించేందుకు తమ క్లైంట్ సిద్ధమని వివరించారు. ఈ విజ్ఞప్తిని సైతం హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/Telangana/Bandi Bhageerath : బండి భగీరథ్​కు ముందస్తు బెయిల్? హైకోర్టు మాటలు ఇలా..
