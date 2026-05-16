Bandi Bhageerath bail : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన బండి భగీరథ్ కేసుపై తెలంగాణ హైకోర్టు శుక్రవారం రాత్రి వరకు విచారణ జరిపింది. అనంతరం బండి సంజయ్ కుమారుడి ముందస్తు బెయిల్పై ఇప్పట్లో ఎలాంటి ఉత్తర్వులూ జారీ చేయలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ పూర్తి వ్యవహారంపై మే 21, గురువారం నాడు తీర్పును వెలువరిస్తామని ప్రస్తుతానికి రిజర్వులో పెట్టింది.
కాగా.. మైనర్పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న భగీరథ్కి, కనీసం ముందస్తు బెయిల్ తీర్పు వెలువడే వరకైనా అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించాలని అతని తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. ఈ మేరకు పోలీసులకు అన్ని విధాలుగా సహకరించేందుకు తమ క్లైంట్ సిద్ధమని వివరించారు. ఈ విజ్ఞప్తిని సైతం హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More