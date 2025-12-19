Edit Profile
    హరీశ్ రావు పెద్ద మనస్సు - వైద్య విద్యార్థిని కోసం ఇంటిని తాకట్టుపెట్టి..!

    మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావ్ పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. పీజీ వైద్య విద్యలో సీటు సాధించిన మమత అనే పేద విద్యార్థి కోసం తన ఇంటి కాగితాలను సమర్పించి బ్యాంక్ నుంచి రూ.20 లక్షల ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మంజూరు చేయించారు. అదనంగా హాస్టల్ ఫీజు కోసం రూ.లక్ష సాయం చేశారు.

    Published on: Dec 19, 2025 3:14 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    మాజీ మంత్రి, సిద్ధిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు మరోసారి తన పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు. పీజీ వైద్యవిద్య చదువుతున్న ఓ పేద విద్యార్థినికి రుణం కోసం తన సొంత ఇంటిని బ్యాంకులో తనఖా పెట్టారు. సదరు విద్యార్థినికి రూ. 20 లక్షల ఎడ్యూకేషన్ లోన్ మంజూరు చేయించారు. అంతేకాకుండా అదనంగా హాస్టల్ ఫీజు కోసం రూ.లక్ష సాయం చేశారు.

    పెద్ద మనసు చాటుకున్న హరీశ్‌రావు
    పెద్ద మనసు చాటుకున్న హరీశ్‌రావు

    వివరాల్లోకి వెళ్తే…. సిద్ధిపేటకు చెందిన మమత అనే అమ్మాయికి పీజీ ఎంట్రన్స్ లో సీటు వచ్చినా ట్యూషన్ ఫీజులకు ప్రతీఏటా రూ. 7.50 లక్షలు చెల్లించాలని కళాశాల యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. బ్యాంకు రుణం కోసం వెళ్లగా ఏదైనా ఆస్థిని తనఖా పెడితేనే రుణం మంజూరు చేస్తామని బ్యాంకర్స్ తెలిపాయి. ఈ నెల 18వ తేదీలోపు ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించి కాలేజీలో చేరకుంటే పీజీ సీటును తిరస్కరించే పరిస్థితి నెలకొంది.

    ఇదే విషయాన్ని విద్యార్థిని మమత, తండ్రి రామచంద్రం హరీశ్ రావు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా సిద్దిపేటలోని తన స్వగృహన్ని బ్యాంకులో తనఖా పెట్టి రూ. 20 లక్షల ఎడ్యూకేషన్ లోన్ మంజూరు చేయించారు. గతంలో ఆటో కార్మికుల కోసం కూడా ఇదే మాదిరిగా హరీశ్ రావు తన ఇంటిని తనఖా పెట్టారు. వెంటనే స్పందించి… ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇప్పించే ఏర్పాట్లు చేసిన హరీశ్ రావుకు పలువురు అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.

    పీజీ సీటు పోతుందని బాధపడ్డాను : మమత

    “మా అమ్మానాన్నలు కష్టపడి టైలరింగ్ చేస్తూ నన్ను ఎంబిబిఎస్ దాకా చదివించారు. అహర్నిశలు శ్రమించి పీజీ ఎంట్రన్స్ లో సీటు దక్కిందని సంతోష పడ్డాను. ఉచితంగానే సీటు వచ్చినా కానీ ప్రతి సంవత్సరం ట్యూషన్ ఫీజు రూ.7.50 లక్షల చొప్పున మూడేళ్లు రూ.22.50 లక్షలు కట్టాలని చెప్పడంతో ఇక సీటు అసాధ్యమని అనుకున్నా” అని విద్యార్థిని మమత చెప్పారు.

    “పీజీ చదివే యోగ్యం లేదని బాధపడ్డాను. కానీ అనాడు నాతో పాటు మా చెల్లెళ్ళకు ఎంబీబీఎస్ చదవడానికి హరీష్ రావు సార్ హెల్ప్ చేశారు. కానీ ఇది పెద్ద విషయం కావడంతో సార్ చేస్తారో..లేదో అని టెన్షన్ పడ్డాము . మేము అడగడమే ఆలస్యం.. తన ఇంటిని బ్యాంకులో మార్టిగేజ్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇప్పిస్తానని వెంటనే బ్యాంకు వారికి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పారు. చదువు విలువ, నిరుపేద విద్యార్థులు పడే ఇబ్బందుల గురించి క్షుణ్ణంగా తెలిసిన హరీష్ రావు సార్ మన సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే కావడం మనందరి అదృష్టం” అని మమత చెప్పుకొచ్చారు.

    తీర్చుకోలేని రుణం : కొంక రామచంద్రం, మమత తండ్రి

    “నా బిడ్డ కష్టపడి చదివి ప్రభుత్వ కన్వీనర్ కోటాలో సీటు సంపాదించినప్పటికీ ఆర్థిక స్తోమత లేక ట్యూషన్ ఫీజు కూడా చెల్లించే పరిస్థితి లేదు. మేం చేసిన ప్రయత్నాలకు అన్ని దారులు మూసుకుపోయాయి. కానీ ఆపద వచ్చినవారి కోసం నిరంతరం తన ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉంచే హరీష్ అన్న ఏకంగా తన ఇంటిని మాకోసం తాకట్టు పెడతాడని కలలో కూడా ఊహించలేదు"అని మమత తండ్రి రామచంద్రం తెలిపారు.

    "నా నలుగురు బిడ్డలు హరీష్ అన్న స్ఫూర్తితోనే, ఆయన చేసిన సహాయంతోనే ఎంబిబిఎస్ వైద్య విద్య చదువుతున్నారు. పెద్ద బిడ్డ ప్రస్తుతం పీజీ సీటు దక్కించుకోగా.. రెండో అమ్మాయి ఎంబిబిఎస్ హౌస్ సర్జన్ చేస్తున్నది. మరో ఇద్దరు అమ్మాయిలు జగిత్యాలలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నారు. సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలోని 3 లక్షల మందిలో మేము ఒకరం. అంతే తప్ప మరెలాంటి సంబంధం లేదు. అయినా మా పాప భవిష్యత్తు కోసం ఒక్క క్షణం ఆలోచించకుండా తన ఇంటిని తాకట్టు పెట్టిన హరీష్ అన్న రుణం ఎన్ని జన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేము” అని మమత తండ్రి రామచంద్రం పేర్కొన్నారు.

