    Census 2027 : మే 11 నుంచి తెలంగాణలో జనాభా లెక్కల మొదటి దశ కార్యకలాపాలు

    Census 2027 : రాబోయే జనాభా లెక్కలు-2027 దేశంలోనే ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణారావు అన్నారు. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి డిజిటల్ జనాభా లెక్కలు అవుతాయని గుర్తుచేశారు.

    Published on: Mar 03, 2026 6:16 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణారావు, రాష్ట్ర జనాభా గణన కార్యకలాపాల డైరెక్టర్ భారతి హోళికేరితో కలిసి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు రాబోయే జనాభా గణన ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరణాత్మక పద్ధతులు, సంసిద్ధత గురించి వివరించారు. క్షేత్రస్థాయి డేటా సేకరణ కోసం అంకితమైన మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా మొత్తం ప్రక్రియ జరుగుతుందని, రియల్-టైమ్ డేటా క్యాప్చర్, మెరుగైన కచ్చితత్వం, పారదర్శకత, వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్‌ను చేస్తుందని సీఎస్ తెలిపారు.

    జనాభా లెక్కలపై అధికారుల సమావేశం
    జనాభా లెక్కలపై అధికారుల సమావేశం

    మే 11 నుండి మొదటి దశ జనాభా లెక్కల కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. 2027 జనాభా లెక్కల కోసం హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్(HLO) మే 11 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభమవుతుందని సీఎస్ వెల్లడించారు. 2027 జనాభా లెక్కలు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా డిజిటల్ జనాభా లెక్కలు కావడం వల్ల ఇది ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అన్నారు.

    'డిజిటల్ చొరవలో భాగంగా హౌస్ లిస్టింగ్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభానికి 15 రోజుల ముందు స్వీయ-గణన ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. దీని వలన పౌరులు తమ డేటాను నియమించిన వేదిక ద్వారా స్వచ్ఛందంగా ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.' అని సీఎస్ రామకృష్ణారావు తెలిపారు.

    అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను సమగ్ర భౌగోళిక కవరేజీ చేయాలని సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఆదేశించారు. మారుమూల నివాసాలు, గిరిజన కుగ్రామం లేదా పట్టణ మురికివాడను గణన ప్రక్రియ నుండి వదిలివేయకూడదని నొక్కి చెప్పారు. చేరుకునేందుకు ఇబ్బందిపడే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతీ చోటకు వెళ్లి జనాభా లెక్కలు నమోదు చేయాల్సిందేనన్నారు.

    ఎన్యూమరేటర్లు, సూపర్‌వైజర్లు సహా క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలకు నిర్మాణాత్మక శిక్షణ అవసరాన్ని రామకృష్ణరావు గుర్తు చేశారు. 'పూర్తిగా డిజిటల్ జనాభా గణన విజయం క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది సాంకేతిక నైపుణ్యం, సంసిద్ధతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమావేశంలో, కలెక్టర్లు సన్నాహక కార్యకలాపాలను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలి. లాజిస్టికల్ లేదా కార్యాచరణ అడ్డంకులను ముందుగానే పరిష్కరించాలి.' అని సీఎస్ రామకృష్ణారావు స్పష్టం చేశారు.

    తెలంగాణ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్.. రాష్ట్ర స్థాయి నుండి క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తల కోసం నిర్మాణాత్మక శిక్షణ క్యాస్కేడ్ నమూనాను ఈ సమావేశంలో ప్రదర్శించారు. 'సజావుగా, సురక్షితమైన డేటా సేకరణను నిర్ధారించడానికి మొబైల్ ఆధారిత అప్లికేషన్లు, బ్యాకెండ్ పర్యవేక్షణ విధానాలతో సహా అధునాతన డిజిటల్ వ్యవస్థల ఉపయోగిస్తున్నాం.' అని భారతి హోళికేరి తెలిపారు.

    Census 2027 : మే 11 నుంచి తెలంగాణలో జనాభా లెక్కల మొదటి దశ కార్యకలాపాలు
    News/Telangana/Census 2027 : మే 11 నుంచి తెలంగాణలో జనాభా లెక్కల మొదటి దశ కార్యకలాపాలు
