Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    BMW OTT Release Date: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్

    సంక్రాంతి రేసులో నిలిచిన రవితేజ తాజా మూవీ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' (BMW OTT Release Date) థియేటర్లలో మిశ్రమ ఫలితాన్ని అందుకుంది. పలుమార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు మార్చి 13న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (ZEE5)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Published on: Mar 01, 2026 4:00 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మాస్ మహారాజా రవితేజ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' (BMW) ఓటీటీ విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. 2026 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా.. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయింది. పండగ సీజన్‌లో పెద్ద సినిమాల పోటీ ఉండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద 'బిలో యావరేజ్' టాక్‌తో సరిపెట్టుకుంది.

    BMW OTT Release Date: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్
    BMW OTT Release Date: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్

    వాయిదాల తర్వాత.. ఎట్టకేలకు స్ట్రీమింగ్

    నిజానికి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమా ఫిబ్రవరి 13నే ఓటీటీలోకి రావాల్సి ఉంది. అయితే ఓటీటీ ఒప్పందాల్లో తలెత్తిన కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల స్ట్రీమింగ్ రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. దీంతో రవితేజ అభిమానులు కొంత నిరాశకు గురయ్యారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్‌ను దక్కించుకున్న జీ5 (ZEE5) ప్లాట్‌ఫామ్.. మార్చి 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నట్లు ఓటీటీప్లే రిపోర్టు వెల్లడించింది. నిజానికి ఫిబ్రవరి 13 అని, ఫిబ్రవరి 27 అని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మార్చి 6 అని కూడా అన్నారు. కానీ తాజాగా మార్చి 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయాలని జీ5 నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అసలు కథేంటంటే?

    ప్రేమకథా చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరున్న కిషోర్ తిరుమల ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఇందులో రవితేజ ఒక సంపన్న వ్యాపారవేత్తగా నటించాడు. వ్యాపార పనుల మీద తరచుగా యూరప్ వెళ్లే హీరో.. అక్కడ ఒక యువతి ప్రేమలో పడతాడు.

    ఆ పరిచయం వల్ల తన వైవాహిక జీవితంలో తలెత్తిన సంక్లిష్ట పరిస్థితులను అతడు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? ఆ ఎమోషనల్ జర్నీ నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు అనే అంశాలను దర్శకుడు వినోదాత్మకంగా చూపించాడు.

    ఆకట్టుకున్న సంగీతం.. ఆశిక, డింపుల్ జోరు

    ఈ సినిమాలో ఆశికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటించగా.. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు ఓటీటీలో చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. రవితేజ మార్క్ కామెడీ, ఎమోషనల్ డ్రామాను ఇష్టపడేవారు మార్చి 13 నుంచి జీ5లో 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/BMW OTT Release Date: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్
    News/Entertainment/BMW OTT Release Date: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes