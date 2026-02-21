భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ రిలీజ్ వాయిదాకు అసలు కారణం ఇదేనా.. రవితేజ మూవీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులు
రవితేజ నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం అభిమానులు చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ దీని హక్కులు సొంతం చేసుకున్న జీ5 ఓటీటీ మాత్రం ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వడం లేదు. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆలస్యం వెనుక కారణం ఇదీ అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి.
రవితేజ, డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ నటించిన మూవీ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. ఈ సినిమా అప్పుడెప్పుడో సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13న రిలీజైంది. అయితే ఐదు వారాలు దాటినా ఓటీటీ రిలీజ్ మాత్రం కాలేదు. ఈ ఆలస్యానికి కారణమేంటో తెలియక అభిమానులు తికమక పడుతున్నారు. అటు జీ5 ఓటీటీ ఏమీ చెప్పడం లేదు. అయితే తాజాగా డబ్బింగ్ వెర్షన్లే దీనికి కారణమని రిపోర్టులు వస్తున్నాయి.
డబ్బింగ్ వెర్షన్ల వల్లే ఆలస్యమవుతోందా?
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ మొదటి ఫిబ్రవరి 13న వస్తుందన్నారు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 20కి వాయిదా పడిందని చెప్పారు. ఆ తేదీ కూడా దాటినా ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి సమాచారం లేదు. అయితే దీనికి కారణం ఈ మూవీ డబ్బింగ్ వెర్షన్లే అని, జీ5 దీనిని తెలుగుతోపాటు ఇతర భాషల్లోనూ రిలీజ్ చేయబోతోందని 123తెలుగు రిపోర్టు వెల్లడించింది.
ఆ డబ్బింగ్ అనుకున్నదాని కంటే ఆలస్యం కావడం వల్లే రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడుతూ వెళ్తోందని ఆ రిపోర్టు తెలిపింది. సాధారణంగా జీ5 ఓటీటీ తన ప్లాట్ఫామ్ పై వచ్చే టాప్ సినిమాలను ఒరిజినల్ తోపాటు ఇతర భాషల్లోనూ తీసుకొస్తుంది. ఈ మధ్యే మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీని అయితే ఏకంగా ఏడు భాషల్లో తీసుకొచ్చింది.
ఇప్పుడు భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీని కూడా అలాగే తీసుకురావాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం. డబ్బింగ్ వెర్షన్లను సిద్ధం చేసి మార్చి తొలి వారంలో మూవీని డిజిటల్ ప్రీమియర్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మిగిలిన సంక్రాంతి సినిమాలన్నీ వచ్చేయగా.. ఈ మూవీ కోసమే ఓటీటీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ విశేషాలు
సంక్రాంతి 2026 కానుకగా జనవరి 13న విడుదలైన రవితేజ మూవీ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' (Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi). కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహించిన ఈ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించుకుంది. రవితేజ తన మాస్ ఇమేజ్ పక్కనపెట్టి చేసిన ఈ సినిమా ఓ రకంగా అతని డిజాస్టర్లకు బ్రేక్ వేసింది. కానీ ఆశించిన విజయం మాత్రం ఇవ్వలేకపోయింది.
ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ (రవితేజ) తన భార్య, విదేశీ పర్యటనలో పరిచయమైన మరో మహిళ మధ్య నలిగిపోయే కథ ఇది. ఈ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీలో ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటించారు. థియేటర్లో మిస్ అయిన వారు ఈ సినిమా కోసం మరి కొన్ని రోజుల వరకు వేచి చూడాల్సిందే.