ఓటీటీలో రికార్డులు తిరగ రాస్తున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారు.. ఆర్ఆర్ఆర్, బాహుబలి రికార్డు బ్రేక్.. తొలి వారం రికార్డు వ్యూస్

మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' (MSG) సినిమా థియేటర్లలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టి, ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ సునామీ సృష్టిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా జీ5 (ZEE5)లో విడుదలైన మొదటి వారంలోనే రికార్డు స్థాయి వ్యూస్ సాధించింది. కలెక్షన్స్, స్ట్రీమింగ్ రికార్డుల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఓటీటీలోనూ రికార్డుల వేట..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్టామినా ఏంటో మరోసారి నిరూపితమైంది. అతడు నటించిన తాజా సినిమా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అటు థియేటర్లలో, ఇటు ఓటీటీలో రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించిన ఈ సినిమా.. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై కూడా అదే జోరు కొనసాగిస్తోంది.
ఫిబ్రవరి 11న జీ5లో విడుదలైన ఈ సినిమా.. కేవలం వారం రోజుల్లోనే 300 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ నిమిషాల మార్కును దాటేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. జీ5లో విడుదలైన మొదటి వారంలో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన తెలుగు సినిమాగా ఇది చరిత్ర సృష్టించిందని సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే గతంలో 'ఆర్ఆర్ఆర్', 'బాహుబలి: ది కంక్లూజన్' పేరిట ఉన్న ఫస్ట్ వీక్ వ్యూస్ రికార్డులను కూడా ఈ సినిమా బద్దలు కొట్టినట్లు ఓటీటీప్లే రిపోర్టు తెలిపింది.
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. రూ. 380 కోట్లు
ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నా కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఓవర్సీస్లో ఈ సినిమా ఇంకా విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఇప్పటివరకు ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 380 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఒక్క అమెరికాలోనే దాదాపు 5 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లను రాబట్టింది.
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లో నయనతార హీరోయిన్గా నటించింది. ఇందులో చిరంజీవి ఒక సెక్యూరిటీ ఏజెంట్ పాత్రలో కనిపిస్తాడు. తన మాజీ భార్య (నయనతార) కోరిక మేరకు రాజకీయంగా ఎంతో శక్తివంతుడైన ఆమె తండ్రిని రక్షించడానికి అతడు తిరిగి వస్తాడు.
ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని తన భార్య ప్రేమను మళ్ళీ ఎలా గెలుచుకున్నాడనేదే ఈ సినిమా కథ. క్లీన్ ఫ్యామిలీ కంటెంట్ కావడంతో కుటుంబ ప్రేక్షకులు దీనికి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన వారు ఇప్పుడు జీ5 ఓటీటీలో మూవీని చూడొచ్చు.