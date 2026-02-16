Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మంచి హీరోకు కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ అతనికి ఉన్నాయి, కావాల్సింది అదొక్కటి మాత్రమే: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్

    డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవితో మన శంకర వరప్రసాద్ మూవీ తెరకెక్కించి సూపర్ హిట్ అందుకున్నారు. అయితే, సంగీత్ శోభన్, మానస వారణాసి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

    Published on: Feb 16, 2026 12:33 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వరుస సూపర్ హిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. ఇటీవలే మెగాస్టార్ చిరంజీవితో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్నారు. అప్పుడప్పుడు పలు సినీ ఈవెంట్స్‌కు హజరవుతూ తన స్పీచ్‌తో అట్రాక్ట్ చేస్తుంటారు అనిల్ రావిపూడి.

    మంచి హీరోకు కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ అతనికి ఉన్నాయి, కావాల్సింది అదొక్కటి మాత్రమే: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్
    మంచి హీరోకు కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ అతనికి ఉన్నాయి, కావాల్సింది అదొక్కటి మాత్రమే: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్

    రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ

    సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ కపుల్ ఫ్రెండ్లీ. అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఇటీవల వాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. రిలీజ్ రోజు నుంచి సూపర్ హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది.

    అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్

    అయితే, మూవీ రిలీజ్‌కు రెండు రోజుల ముందు నిర్వహించిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యారు అనిల్ రావిపూడి. కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి చేసిన ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    చూడగానే ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ అనిపించింది

    డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ.. "యూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు మంచి మిత్రులు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూడగానే ఎక్స్‌ట్రార్డినరీగా అనిపించింది. ష్యూర్ షాట్ హిట్ అనే ఫీల్ కలిగింది. అంత బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా మూవీ ఉంది. ఎమోషనల్ రైడ్‌లా ఉంది" అని అన్నారు.

    కావాల్సింది అదొక్కటే

    "సంతోష్ శోభన్, మానస పర్‌ఫెక్ట్ పెయిర్‌లా అనిపించారు. సంతోష్‌కు మంచి హీరోకు కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. కావాల్సింది ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ మాత్రమే. అది ఈనెల 14న ఈ సినిమాతో వచ్చేస్తుంది" అని అనిల్ రావిపూడి చెప్పారు.

    పర్‌ఫెక్ట్ జోనర్ మూవీ

    "వాలెంటైన్ డే స్లాట్‌కి పర్‌ఫెక్ట్ టైమ్‌కు పర్‌ఫెక్ట్ జోనర్‌లో వస్తున్న చిత్రమిది. థియేటర్స్‌కు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేయండి. కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా" అని ముగించారు డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి.

    లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోయాయి

    ఇదే ఈవెంట్‌లో ప్రొడ్యూసర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ.. "మనకు ఈ మధ్య లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోయాయి. ఈ టైమ్‌లో వస్తున్న అరుదైన ప్రేమ కథ ఇది. ప్రేమంటే ప్రేమలో పడిపోవడం కాదు. ప్రేమించిన వారిని నిలబెట్టడం. రియాల్టీకి దగ్గరగా ఉండే చిత్రమిది" అని అన్నారు.

    పది చోట్ల ప్రీమియర్స్

    "ఈ సినిమా నేను చూసి నచ్చి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. పది చోట్ల ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నాం. టికెట్స్ అన్నీ ఫాస్ట్‌గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. మూవీ ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది. సక్సెస్ మీట్‌లో మళ్లీ కలుద్దాం" అని తెలిపారు నిర్మాత ధీరజ్ మొగిలినేని.

    నిరాశ పరచదు

    డైరెక్టర్ అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. "మేమంతా హానెస్ట్‌గా చేసిన చిత్రమిది. మిమ్మల్ని నిరాశ పరచదు. మంచి సినిమా చేశామని నమ్ముతున్నాం. మా మూవీకి కేవలం టైటిల్ వల్లే ఎ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సినిమాలో అలాంటి కంటెంట్ ఉండదు. ఏ అంటే మా దృష్టిలో ఆల్ అని అనుకుంటున్నాం. అందరికీ నచ్చేలా సినిమా ఉంటుంది. థియేటర్స్‌లో మా మూవీ చూసి సపోర్ట్ చేయండి" అని అన్నారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/మంచి హీరోకు కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ అతనికి ఉన్నాయి, కావాల్సింది అదొక్కటి మాత్రమే: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్
    News/Entertainment/మంచి హీరోకు కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ అతనికి ఉన్నాయి, కావాల్సింది అదొక్కటి మాత్రమే: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes