ప్రముఖ హీరోయిన్కు ప్రాణహానీ- 10 కోట్లు ఇవ్వాలని గ్యాంగ్స్టర్ బెదిరింపులు- ఆ సింగర్ తర్వాత ఇలా! వాలంటైన్స్ డే రోజునే!
పంజాబీ చిత్ర పరిశ్రమలో మరోసారి గ్యాంగ్స్టర్ల కలకలం రేగింది. ఈసారి పంజాబీ ప్రముఖ హీరోయిన్ హిమాన్షీ ఖురానాను టార్గెట్ చేశాడు ఓ గ్యాంగ్స్టర్. రూ. 10 కోట్లు ఇవ్వాలని, లేకపోతే చంపేస్తామని హిమాన్షీ ఖురానాను విదేశీ గ్యాంగ్స్టర్ బెదిరించాడు. దీంతో ఆమె మొహాలీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పంజాబీ సినీ పరిశ్రమలో వరుసగా సెలబ్రిటీలకు వస్తున్న బెదిరింపులు ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా ప్రముఖ హీరోయిన్, మోడల్ హిమాన్షీ ఖురానాకు విదేశాల్లో తలదాచుకుంటున్న ఒక గ్యాంగ్స్టర్ నుంచి బెదిరింపులు వచ్చాయి. సుమారు 10 కోట్ల రూపాయల ఇవ్వాలంటూ (ఎక్స్టార్షన్) సదరు గ్యాంగ్స్టర్ డిమాండ్ చేయడంతో హిమాన్షీ మొహాలీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈమెయిల్ ద్వారా వాయిస్ నోట్
హిమాన్షీ ఖురానా తన వ్యక్తిగత ఈమెయిల్ ఐడీకి వచ్చిన ఒక సందేశం గురించి పోలీసులకు వివరించారు. ఈ ఫిర్యాదుపై మొహాలీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎస్పీ సౌరవ్ జిందాల్ స్పందించారు.
పది కోట్లు ఇవ్వాలని
"నటి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఆమెకు వచ్చిన ఈమెయిల్లో ఒక వాయిస్ నోట్ ఉంది. విదేశాల నుంచి కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఆ వాయిస్ మెసేజ్ పంపినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో పది కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని, లేకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని ఆమెను బెదిరించారు" అని పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల సత్వర చర్యలు
హిమాన్షీ ఖురానా ఫిర్యాదును సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు శనివారం (ఫిబ్రవరి 14) సోహానా పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) లోని సెక్షన్ 308(4) (దోపిడీ/వసూళ్లు), 351(3) (నేరపూరిత బెదిరింపులు) కింద కేసు ఫైల్ చేశారు.
వాలంటైన్స్ డే రోజునే
ఫిబ్రవరి 14 వాలంటైన్స్ డే రోజునే వచ్చిన ఆ బెదిరింపు ఈమెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ వాయిస్ నోట్ పంపిన గ్యాంగ్స్టర్ ఎవరు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సైబర్ క్రైమ్ నిపుణుల సహాయంతో ఐపీ అడ్రస్ను ట్రేస్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
పంజాబీ సెలబ్రిటీలే లక్ష్యంగా..
ఇదిలా ఉంటే, పంజాబీ నటీనటులు, గాయకులను టార్గెట్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గత నెలలో పంజాబీ సింగర్ దిల్నూర్ కూడా ఇలాంటి ఫిర్యాదే చేశారు. ప్రముఖ గాయకుడు బి ప్రాక్ (B Praak) ను బెదిరిస్తూ, తన నుంచి 10 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
అదే తరహాలో బెదిరింపులు
ఇప్పుడు హిమాన్షీ ఖురానాకు కూడా అదే తరహాలో చంపేస్తామని బెదిరింపులు రావడం గమనార్హం. కాగా, హిమాన్షీ ఖురానా 2013లో వచ్చిన 'సద్దా హక్' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత 'నా నా నా..' వంటి సూపర్ హిట్ మ్యూజిక్ వీడియోల్లో నటించారు హిమాన్షీ ఖురానా.
బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలో
అంతేకాకుండా ప్రముఖ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 13లో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొని దేశవ్యాప్తంగా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు బ్యూటిఫుల్ హిమాన్షీ ఖురానా. మరోసారి గ్యాంగ్స్టర్ బెదిరింపులతో పంజాబీ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆందోళన కలుగుతోంది.