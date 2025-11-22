Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    షాకింగ్.. స్టార్ పంజాబీ సింగర్ దుర్మరణం.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు వదిలిన హర్మాన్.. తీవ్ర విషాదంలో ఫ్యాన్స్

    పంజాబీ స్టార్ సింగర్ హర్మాన్ సిద్దూ (37) దుర్మరణం పాలయ్యారు. శనివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన ప్రాణాలు వదిలారు. ఆయన ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.

    Published on: Nov 22, 2025 8:05 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పంజాబీ స్టార్ సింగర్ హర్మాన్ సిద్ధూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు. శనివారం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పంజాబ్‌లోని మానసా జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కారు ట్రక్కును ఢీకొనడంతో పంజాబీ గాయకుడు హర్మాన్ సిద్దూ మరణించారు.

    హర్మాన్ సిద్ధూ
    హర్మాన్ సిద్ధూ

    హర్మాన్ సిద్ధూ మరణం

    ప్రముఖ పంజాబీ గాయకుడు హర్మాన్ సిద్దూ శనివారం, నవంబర్ 22, 2025న జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. ఆయన వయస్సు 37 సంవత్సరాలు. పంజాబ్‌లోని మానసా జిల్లా సమీపంలోని ఖియాలా గ్రామానికి చెందిన సిద్దూ, మానసా–పటియాలా రహదారిపై ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఆయన కారు ట్రక్కును ఢీకొనడంతో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ప్రమాద తీవ్రత కారణంగా హర్మాన్ సిద్దూ అక్కడికక్కడే మరణించినట్లు తెలుస్తోంది.

    నుజ్జునుజ్జయిన కారు

    ప్రమాదం చాలా తీవ్రంగా జరిగినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రమాద తీవ్రత కారణంగా గాయకుడికి బతికే అవకాశం లేకుండా పోయింది. కారు ఢీకొన్న తర్వాత వాహనం గుర్తుపట్టలేనంతగా నుజ్జునుజ్జయింది. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున అధికారులు మరిన్ని వివరాలను ఇంకా విడుదల చేయలేదు. ఈ దుర్ఘటనతో ఫ్యాన్స్ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.

    రెండు దశాబ్దాలుగా

    హర్మాన్ సిద్దూ దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా పంజాబీ సంగీత పరిశ్రమలో బలమైన అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. 2007లో మిస్ పూజాతో కలిసి పాడిన 'పేపర్ యా ప్యార్' అనే పాటతో ఆయన మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ పాట పెద్ద హిట్ అవ్వడంతో ఆయన ఇంటింటి పేరుగా మారారు. సంవత్సరాలుగా ఆయన 'కోయి చకర్ నయ్', 'బేబే బాపు', 'బబ్బర్ షేర్', 'ముల్తాన్ VS రష్యా' వంటి అనేక విజయవంతమైన పాటలను అందించారు.

    విషాదంలో ఫ్యాన్స్

    హర్మాన్ ఆకస్మిక మరణం పంజాబీ సంగీత ప్రపంచాన్ని, ఆయన శ్రోతలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. చాలా మంది ప్రతిభావంతుడైన కళాకారుడిని ఇంత త్వరగా కోల్పోవడంపై నమ్మశక్యం కాని రీతిలో తమ దుఃఖాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన మరణ వార్త వ్యాపించగానే ఎక్స్ తో సహా సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో నివాళులు వెల్లువెత్తాయి. “మానసా జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో పంజాబీ గాయకుడు హర్మాన్ సిద్దూ మరణించిన విషాద వార్త భారతదేశంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు భద్రతా సంక్షోభానికి ఒక స్పష్టమైన రిమైండర్” అని ఓ యూజర్ రాసుకొచ్చాడు.

    సమాధికి

    "ఒకే రాత్రి వేదిక నుండి సమాధికి. హర్మాన్ సిద్దూ ప్రయాణం పంజాబ్ హైవేపై ముగిసింది. ఆయన కారు ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. పంజాబ్ నిన్ను ఎప్పటికీ మరచిపోదు బ్రో" అని మరో ఫ్యాన్ కామెంట్ చేశారు. హర్మాన్ సిద్దూకు భార్య, చిన్న కుమార్తె ఉన్నారు.

    News/Entertainment/షాకింగ్.. స్టార్ పంజాబీ సింగర్ దుర్మరణం.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు వదిలిన హర్మాన్.. తీవ్ర విషాదంలో ఫ్యాన్స్
    News/Entertainment/షాకింగ్.. స్టార్ పంజాబీ సింగర్ దుర్మరణం.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు వదిలిన హర్మాన్.. తీవ్ర విషాదంలో ఫ్యాన్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes