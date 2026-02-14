మా అమ్మ చేసిన ప్రార్థనల ప్రతిఫలమే నువ్వు- వాలంటైన్స్ డే వేళ నయనతార ఎమోషనల్ పోస్ట్- భర్త విఘ్నేష్ శివన్ రియాక్షన్ ఇదే!
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ దంపతులు తమ పదో వాలెంటైన్స్ డేను జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగపూరితమైన సందేశాలు షేర్ చేశారు. దీంతో నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ పోస్ట్లు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
వెండితెరపై ‘లేడీ సూపర్ స్టార్’గా వెలిగిపోతున్న నయనతార తన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ అంతే సంతోషంగా ఉంది. దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్తో నయనతార బంధం మొదలై పదేళ్లు దాటింది. పెళ్లి తర్వాత వీరు జరుపుకుంటున్న నాలుగో వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ జంట ఒకరిపై ఒకరు కురిపించుకున్న ప్రేమ నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటోంది.
“నువ్వే నా బలం.. నా సర్వస్వం”
తన భర్త విఘ్నేష్తో కలిసి ఉన్న క్యూట్ ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్న నయనతార ఒక సుదీర్ఘమైన ఎమోషనల్ నోట్ రాసింది. “కొన్ని ఆత్మలు మనం కలవకముందే మన విధిలో రాసిపెట్టి ఉంటాయి. నా విషయంలో నువ్వు అలాంటి వ్యక్తివే. మా అమ్మ చేసిన ప్రార్థనల ప్రతిఫలమే నువ్వు నా జీవితంలోకి రావడం. నీతో గడిపిన ఈ పదేళ్ల ప్రయాణం అద్భుతం. నువ్వు ఒక్క రోజు దూరంగా ఉన్నా నేను నిన్ను మిస్ అవుతూనే ఉంటాను” అని నయన్ తన మనసులోని మాటను భావోద్వేగంగా బయటపెట్టింది.
ప్రశాంతమైన బలం
విఘ్నేష్ను తన ‘ప్రశాంతమైన బలం’గా నయన్ అభివర్ణించింది. “నిజమైన ప్రేమ అంటే సహనం, విశ్వాసం, మంచితనం అని నీతో ఉన్నప్పుడే తెలిసింది. లోకం భారంగా అనిపించినప్పుడు నాకు తోడుగా నిలబడినందుకు థాంక్యూ. నేను నిన్ను కేవలం ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు.. ప్రతిరోజూ నిన్నే నా భాగస్వామిగా కోరుకుంటాను” అంటూ ఎమోషనల్ అయింది స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార.
“మనం రాజుల కంటే ధనవంతులం”
మరోవైపు విఘ్నేష్ శివన్ తన పిల్లలు ఉయిర్, ఉలగ్లతో కలిసి ఉన్న అందమైన ఫోటోను షేర్ చేశాడు. “మన చేతులు తెరిచి చూస్తే ఏమీ ఉండకపోవచ్చు.. కానీ, మన హృదయాన్ని చూస్తే అందులో నిజమైన ప్రేమ కనిపిస్తుంది. మనల్ని ప్రతిక్షణం ప్రేమించే వ్యక్తి తోడుంటే, మనం రాజుల కంటే ధనవంతులం. దేవతల ఆశీస్సులు ఉన్నట్లే” అంటూ ప్రేమపై తనకున్న నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పాడు విఘ్నేష్ శివన్.
నయన్ సినిమాల విషయానికొస్తే..
ఇదిలా ఉంటే, ప్రస్తుతం నయనతార వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. సెంథిల్ నల్లసామి దర్శకత్వంలో వస్తున్న పిరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ‘రాక్కాయీ’ (Rakkayie)లో నయనతార నటిస్తోంది. అలాగే మలయాళంలో మమ్ముట్టి, మోహన్ లాల్ సరసన ‘పేట్రియాట్’ (Patriot) చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.