10 నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి మమ్ముట్టి మలయాళ థ్రిల్లర్-దొరికిన పర్సుతో మిస్సింగ్ లేడీ కేసు-డైరెక్టర్ గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్
ఓటీటీలోకి మరో మలయాళ థ్రిల్లర్ వచ్చేస్తోంది. థియేటర్లో రిలీజైన 10 నెలల తర్వాత ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తుండటం గమనార్హం. ఇందులో స్టార్ నటుడు మమ్ముట్టి ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.
ఓటీటీలో మలయాళ సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. ఇక ఇందులోనూ థ్రిల్లర్లది మరో రేంజ్. ఇప్పుడు అలాంటి మరో మలయాళ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. మమ్ముట్టి హీరోగా నటించిన ‘డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్’ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు. థియేటర్లలో రిలీజైన 10 నెలల తర్వాత ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వస్తుంది.
డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ ఓటీటీ
మమ్ముట్టి హీరోగా యాక్ట్ చేసిన మలయాళ థ్రిల్లర్ డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్. ఇది ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు అనౌన్స్ మెంట్ రానే వచ్చింది. డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ సినిమా డిసెంబర్ 19 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
10 నెలల తర్వాత
డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ సినిమా 10 నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తుండటం గమనార్హం. ఇది 2025 జనవరి 23న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇందులో మమ్ముట్టి, గోకుల్ సురేష్, సుష్మిత భట్ తదితరులు నటించారు. దీనికి గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాను మమ్ముట్టి కంపెనీ బ్యానర్ పై స్వయంగా మమ్ముట్టి నిర్మించారు. డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ మూవీకి క్రిటిక్స్ నుంచి మిక్స్ డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి.
డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ కథ
దొరికిన ఒక లేడీ పర్స్ ఆధారంగా మిస్సింగ్ కేసును ఎలా దర్యాప్తు చేశారనే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ తో తెరకెక్కింది డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ సినిమా. ఇందులో మమ్ముట్టి మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ డొమినిక్ గా నటించాడు. గోకుల్ సురేష్ ఏమో డొమినిక్ అసిస్టెంట్ విక్కీగా యాక్ట్ చేశాడు. మాజీ పోలీస్ అధికారి అయిన డొమినిక్ ఓ ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ గా మారతాడు.
దొరికిన పర్స్ తో
ఓ దొరికిన లేడీస్ పర్స్ ఓనర్ ఎవరు? అని కనిపెట్టేందుకు డొమినిక్, విక్కీ రంగంలోకి దిగుతారు. ఆ క్రమంలోనే అప్పటికే మిస్సయిన పూజ అనే అమ్మాయితో ఈ పర్స్ కు కనెక్షన్ ఉందని కనిపెడతారు. ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే పూజ బాయ్ ఫ్రెండ్ కార్తీక్ కూడా కనిపించడం లేదని తెలుస్తుంది. చివరకు పూజ హత్య విషయం బయటపడుతుంది. ఇక్కడ వచ్చే ఓ ట్విస్ట్ మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా ఉంటుంది.
మరి పూజను హత్య చేసింది ఎవరు? కార్తీక్ ఏమయ్యాడు? ఆ ట్విస్ట్ ఏంటీ? అన్నది డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ సినిమాలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.