ఈ ఓటీటీలోకే నిన్న రిలీజైన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి-భార్య, లవర్ మధ్యలో భర్త-రవితేజ మూవీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

సంక్రాంతి 2026కు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటీపడుతున్న తెలుగు సినిమాల్లో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఒకటి. ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలనే లక్ష్యంతో రూట్ మార్చి ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ తో వచ్చేశాడు మాస్ మహారాజ్. ఈ సినిమాకు మిక్స్ డ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. జనవరి 13న రిలీజైన ఈ చిత్రం ఏ ఓటీటీలోకి వస్తుందో ఇక్కడ చూసేయండి.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీ
రవితేజ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. నిన్న (జనవరి 13) న ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇందులో డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లు. ఈ చిత్రానికి కిశోర్ తిరుమల డైరెక్టర్. ఈ మూవీ డిజిటల్, శాటిలైట్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ ను జీ నెట్ వర్క్ సొంతం చేసుకుంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ జీ5 ఓటీటీలోకి వస్తుంది.
స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు?
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ఓటీటీలోనేమో జీ5లో, టీవీలోనే జీ తెలుగు ఛానెల్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సాధారణంగా తెలుగు సినిమాలు థియేటర్లో రిలీజైన నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి. ఈ ప్రకారం చూసుకుంటే భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చే అవకాశముంది. ఆ తర్వాత టీవీలోకి వస్తుంది.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి స్టోరీ
భార్య, లవర్ మధ్య నలిగే భర్తగా రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాలో నటించాడు. ఇందులో రామ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు. రామ్ కు ఓ వైన్ కంపెనీ ఉంటుంది. అతని భార్య బాలమణి (డింపుల్ హయాతి). రామ్, బాలమణి కలిసి హ్యాపీగా ఉంటారు. అయితే ఒకసారి కంపెనీ పని కోసం స్పెయిన్ కు వెళ్తాడు రామ్.
స్పెయిన్ లో రామ్ కు మానస శెట్టి (ఆషికా రంగనాథ్) పరిచయమవుతుంది. మానసకు సత్యగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాడు రామ్. మానస, సత్య స్పెయిన్ లో ఒక్కటవుతారు. అటు భార్య గురించి లవర్ కు చెప్పలేక, ఇటు లవర్ గురించి భార్యకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతూ సతమతమవుతాడు రామ్. చివరకు ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ చూడాల్సిందే.
మిక్స్ డ్ టాక్
వరుసగా మాస్ మసాలా సినిమాలతో దెబ్బతిన్నాడు రవితేజ. సరైన హిట్ కోసం చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తితో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. కానీ ఈ సినిమాకు మిక్స్ డ్ టాక్ వస్తోంది. కామెడీ బాగున్నా రొటీన్ స్టోరీ మైనస్ గా మారిందని అంటున్నారు.