Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూ- రవితేజ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ నవ్వించిందా? మాస్ మహారాజాకు హిట్ పడిందా?

    మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. డింపుల్ హయాతి, ఆషిక రంగనాథ్ హీరోయిన్స్‌గా కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇవాళ విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 13, 2026 12:19 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టైటిల్: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూ- రవితేజ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ నవ్వించిందా? మాస్ మహారాజాకు హిట్ పడిందా?
    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూ- రవితేజ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ నవ్వించిందా? మాస్ మహారాజాకు హిట్ పడిందా?

    నటీనటులు: రవితేజ, డింపుల్ హయాతి, ఆషిక రంగనాథ్, సునీల్, వెన్నెల కిశోర్, సత్య, గెటప్ శ్రీను, మురళిధర్ గౌడ్, అజయ్ ఘోష్, రోహన్ తిదితరులు

    దర్శకత్వం: కిషోర్ తిరుమల

    సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో

    సినిమాటోగ్రఫీ: ప్రసాద్ మూరేళ్ల

    ఎడిటింగ్: శ్రీకర్ ప్రసాద్

    నిర్మాత: సుధాకర్ చెరుకూరి

    విడుదల తేది: జనవరి 13, 2026

    మాస్ మహారాజ రవితేజ ఎనర్జీకి, సినిమాలకు సూపర్ క్రేజ్ ఉంటుంది. అలాంటి రవితేజ గత కొంతకాలంగా వరుసగా ఫ్లాప్స్ అందుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈసారి రూట్ మార్చి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ను అలరించేందుకు రవితేజ నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి.

    ఇద్దరు హీరోయిన్స్

    రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా చిత్రంగా తెరకెక్కిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాకు కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో రవితేజకు జోడీగా డింపుల్ హయాతి, ఆషిక రంగనాథ్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్‌గా చేశారు.

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూ

    టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్న భర్త మహాశయులకు మూవీ ఇవాళ (జనవరి 13) థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి చాలా కాలం తర్వాత రవితేజకు హిట్ పడిందా?, ప్రేక్షకులను ఈ సినిమా నవ్వించిందా? అనేది నేటి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    కథ:

    రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ), బాలమణి (డింపుల్ హయాతి) ఇద్దరు భార్యాభర్తలు. చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు. వీరికి అనార్కలి అనే వైన్ బ్రాండ్ కంపెనీ ఉంటుంది. వ్యాపార నిమిత్తం స్పెయిన్‌కు వెళ్తాడు రామ్. అక్కడ పరిచయం అయిన మానస శెట్టి (ఆషిక రంగనాథ్)తో ఫిజికల్ రిలేషన్‌షిప్‌లోకి వెళ్తాడు రామ్.

    తనకు పెళ్లయిన విషయాన్ని మానస దగ్గర, ఎఫైర్ గురించి భార్య బాలమణి దగ్గర దాస్తాడు రామ్. ఆ తర్వాత ఏమైంది? భార్యకు, ప్రియురాలికి నిజం తెలియకుండా రామ్ ఎలాంటి తంటాలు పడ్డాడు? పరాయి స్త్రీతో తన భర్త శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని తెలిసిన బాలామణి ఏం చేసింది? చివరికి ఏమైంది? అనేది తెలియాలంటే? భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చూడాల్సిందే.

    విశ్లేషణ:

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాపై మంచి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది. అందుకు కారణం యాక్షన్ పాత్రలు వదిలేసి ఫ్యామిలీ ఒరియెంటెడ్ సబ్జెక్ట్‌తో రవితేజ రావడం ఒకటి అయితే, మరోటి డైరెక్టర్ కిషోర్ తిరుమల. నేను శైలజ, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ, చిత్రలహరి వంటి బ్యూటిపుల్ లవ్ స్టోరీలతో పాటు ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు లాంటి కుటుంబ కథా నేపథ్యం సినిమాలతో మెప్పించారు కిశోర్ తిరుమల.

    దానికితోడు భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. అవి చూస్తే దాదాపుగా కథ మొత్తం అర్థమైపోతుంది. పెళ్లయిన హీరో ఫారెన్‌కు వెళ్లి మరో అమ్మాయితో రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉండటం, అది తెలియకుండా కవర్ చేయడం, చివరికి తెలిసాక ఏం జరిగింది అనేదే మూవీ కథ.

    ఇది ఒక రెగ్యులర్ స్టోరీనే. వెంకటేష్ ఇంట్లో ఇల్లాలు వంట్లింట్లో ప్రియురాలు మూవీలాగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పటి జెనరేషన్‌కు తగినట్లుగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాను మలిచారు కిషోర్ తిరుమల. ఒకరికొకరి నిజం తెలియనివ్వకుండా రవితేజ చేసే పనులు కామెడీ తెప్పిస్తాయి.

    నిరాశపరిచే క్లైమాక్స్

    ఈ క్రమంలో వచ్చే సత్య, వెన్నెల కిశోర్ కామెడీ ట్రాక్ హాయిగా నవ్విస్తుంది. డైలాగ్స్ చాలా బాగా పేలి నవ్విస్తాయి. అయితే, కథనం మాత్రం నెమ్మదిస్తుంది. టేకింగ్‌లో డైరెక్టర్ తడబడిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇక ఆకట్టుకోవాల్సిన క్లైమాక్స్ మాత్రం కాస్తా నిరాశపరుస్తుంది.

    సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది. విజువల్స్ అందంగా ఉన్నాయి. ఎడిటింగ్ బాగుంది. సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. బీజీఎమ్ ఓకే. గుర్తుండిపోయేలా పాటలు అలరిస్తాయి. హీరో హీరోయిన్ల డ్యాన్స్ అదిరిపోయింది. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. ఆడియెన్స్‌ను నవ్వించడంలో డైరెక్టర్ సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పొచ్చు.

    పాత రవితేజ కనిపిస్తాడు. సీరియస్ పాత్రలతో వచ్చిన రవితేజ ఈసారి తన ఎనర్జీతో అలరిస్తాడు. కామెడీ టైమింగ్, డీజే మిక్స్ సాంగ్‌లో స్టేప్పులు అదిరిపోతాయి. ఇద్దరు హీరోయిన్స్‌కు ప్రాధాన్యత ఉంది. భార్యగా డింపుల్ సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చింది.

    మెప్పించిందా అంటే?

    ప్రియురాలిగా ఆషిక రంగనాథ్ గ్లామర్‌తో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. నటిగా కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. మిగతా పాత్రలు అంతా బాగా చేశారు. ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే రొటీన్ స్టోరీ అయిన ప్రేక్షకులను నవ్వించే భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీపై లుక్కేయవచ్చు.

    రేటింగ్: 3/5

    recommendedIcon
    News/Entertainment/భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూ- రవితేజ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ నవ్వించిందా? మాస్ మహారాజాకు హిట్ పడిందా?
    News/Entertainment/భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రివ్యూ- రవితేజ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ నవ్వించిందా? మాస్ మహారాజాకు హిట్ పడిందా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes