    Ustaad bhagat singh: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీమియర్ డేట్-ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసా? డీల్ ధర ఇదే-అదిరిన కొత్త పోస్టర్

    Ustaad bhagat singh: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన అప్ కమింగ్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. వచ్చే నెలలో థియేటర్లకు రాబోతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ప్రీమియర్ డేట్, ఓటీటీ డీల్ పై ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Feb 28, 2026 9:48 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓజీ సినిమాతో పవన్ కల్యాణ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేశారు. ఈ మూవీ పవర్ స్టార్ కెరీర్లోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే ఊపుతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అంటూ మరోసారి బాక్సాఫీస్ వేటకు పవన్ రెడీ అవుతున్నాడు. వచ్చే నెలలో రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ మూవీపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ పోస్టర్ లో పవన్ కల్యాణ్, శ్రీలీల (x/PrathyangiraUS)
    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీమియర్

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా నార్త్ అమెరికా డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను ప్రత్యాంగిరా సినిమాస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి కొత్త పోస్టర్ ను పంచుకుంది. ఇందులో గన్ పట్టుకున్న పవన్ కల్యాణ్ వైపు అందాల భామ శ్రీలీల ప్రేమగా చూస్తూ ఉంది. నార్త్ అమెరికాలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రీమియర్ మార్చి 25, 2026న ఉండబోతుందని కూడా ప్రత్యాంగిరా సినిమాస్ ప్రకటించింది.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఓటీటీ

    ఓజీ సినిమా సక్సెస్ తో పవన్ కల్యాణ్ ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీని కంప్లీట్ చేశాడు. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ఓటీటీ డీల్ పై ఓ క్రేజీ బజ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ ను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సొంతం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అందుకోసం రూ.80 కోట్లు చెల్లించేందుకు రెడీ అయిందని తెలిసింది.

    రిలీజ్ డేట్

    పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చి 26, 2026న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ సరసన రాశీ ఖన్నా, శ్రీలీల హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ మూవీకి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఇప్పటికే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి రిలీజైన దేఖ్ లేంగే సాలా, ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ పాటలు తెగ వైరల్ గా మారాయి.

    ఆ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత

    గబ్బర్ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత హరీష్ శంకర్- పవన్ కల్యాణ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఇందులో పవన్ కల్యాణ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా కనిపించనున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అశుతోష్ రాణా, నవాబ్ షా, రాజీవ్ కనకాల, చమ్మక్ చంద్ర తదితరులు కూడా నటించారు. ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై నవీన్ యెర్నేని, యలమంచిలి రవి కుమార్ నిర్మించారు.

    News/Entertainment/Ustaad Bhagat Singh: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీమియర్ డేట్-ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసా? డీల్ ధర ఇదే-అదిరిన కొత్త పోస్టర్
