ETV Win 3.0: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ధమాకా.. 3.0 పేరుతో రీలాంచ్.. విన్ జాతర అంటూ సరికొత్త ఒరిజినల్స్ అనౌన్స్ చేసిన ఓటీటీ
ఈటీవీ విన్ (ETV Win 3.0) ఓటీటీ సరికొత్తగా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. 3.0 అంటూ ఆ ఓటీటీ రీలాంచ్ కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా విన్ జాతర పేరుతో ఎన్నో కొత్త ఒరిజినల్స్ ను సోషల్ మీడియా ద్వారా అనౌన్స్ చేసింది.
ఓటీటీలో కేవలం తెలుగు కంటెంట్ అందించే ఈటీవీ విన్ ఇప్పుడు సరికొత్తగా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈటీవీ విన్ 3.0ను శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 27) అనౌన్స్ చేశారు. కొత్త లుక్, కొత్త స్పీడ్ తో రీలాంచ్ చేస్తూనే సరికొత్త ఒరిజినల్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ను తీసుకొస్తున్నట్లు కూడా ఆ ఓటీటీ వెల్లడించింది.
ఈటీవీ విన్ 3.0 ఇలా..
ప్రముఖ తెలుగు ఛానెల్ ఈటీవీ నుంచి వచ్చిన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ (ETV Win). గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ ఓటీటీ స్పేస్ లోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఈటీవీ విన్ 3.0ను లాంచ్ చేసింది.
“కొత్త లుక్.. కొత్త స్పీడ్.. కొత్త మ్యాడ్నెస్.. ఇది కేవలం అప్డేట్ మాత్రమే కాదు. ఇది అప్గ్రేడ్. ఈటీవీ విన్ 3.0 వచ్చేసింది. వేగవంతమైన స్ట్రీమింగ్. మరింత మంచి అనుభవం. మరింత ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్. మీ యాప్ ను ఇప్పుడే అప్డేట్ చేసుకొని కొత్త శకం పవరేంటో చూడండి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.
ఈటీవీ విన్ 3.0 విశేషాలు
డిజిటల్ వినోద రంగంలో తెలుగువారికి అత్యంత చేరువైన 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) కేవలం ఒక అప్డేట్ మాత్రమే కాకుండా, యూజర్లకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేలా 'అప్గ్రేడ్' వెర్షన్ 3.0ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. యూజర్లకు మరింత సులభంగా, వేగంగా వినోదాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ 3.0 వెర్షన్ను రూపొందించారు.
ఇందులో భాగంగా యాప్ ఇంటర్ఫేస్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా, మోడ్రన్గా తీర్చిదిద్దారు. బఫరింగ్ సమస్యలు లేకుండా, అతి తక్కువ డేటాతోనే అత్యంత వేగంగా వీడియోలు ప్లే అయ్యేలా సాంకేతిక మార్పులు చేశారు. సెర్చ్ ఆప్షన్లు, కేటగిరీల విభజనను మరింత స్పష్టంగా మార్చారు. మీకు నచ్చిన కంటెంట్ను త్వరగా వెతుక్కునే వీలుంటుంది. సరికొత్త సినిమాలు, ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్లతో వినోదాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఈ అప్గ్రేడ్ ఉండబోతోంది.
విన్ జాతర వచ్చేస్తోంది
ఈటీవీ విన్ 3.0ను అనౌన్స్ చేస్తూనే విన్ జాతర పేరుతో సరికొత్త ఒరిజినల్స్ ను కూడా తీసుకొస్తున్నట్లు చెప్పింది. రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్ నటిస్తున్న పాకశాల పంతం అనే మూవీని అనౌన్స్ చేసింది. ఇది గడసరి అత్త సొగసరి కోడలు కథ కాదు.. ఇది అత్తా కోడళ్ల లవ్వు స్టోరీ అనే క్యాప్షన్ తో ఓ ఇంటెన్స్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది.
ఇక పాపం ప్రతాప్ అనే మరో విన్ ఒరిజినల్ మూవీ రాబోతోంది. ఈ సినిమా మొదట ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానున్నట్లు వెల్లడించింది.
దీంతోపాటు గుర్తుకొస్తున్నాయి అనే మరో వెబ్ సిరీస్ రానుంది. ఇది కేవలం నోస్టాల్జియా కాదు.. ఇదో గందరగోళం అనే క్యాప్షన్ తో ఈ సిరీస్ ను అనౌన్స్ చేసింది.
ఇవే కాకుండా జిల్లేడు చెట్టు అనే మరో మూవీ.. అన్టోల్డ్ టేల్ ఆఫ్ బ్లడీ గోదావరి అంటూ మరో ప్రొడక్షన్ నంబర్ 3ని కూడా ఈటీవీ విన్ అనౌన్స్ చేయడం విశేషం.