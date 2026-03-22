    Rythu Bharosa : రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    Rythu Bharosa Released : తెలంగాణలో రైతు భరోసా నిధులు విడుదల అయ్యాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు పెట్టుబడి సాయంగా నిధులను విడుదల చేశారు.

    Published on: Mar 22, 2026 5:31 PM IST
    By Anand Sai, Siddipet
    సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో నిర్వహించిన సభలో రైతు భరోసా నిధులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. రైతులకు పెట్టుబడి సాయంగా.. ఈ పథకం కింద 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు సాయం అందించడానికి రూ.9వేల కోట్లను ప్రభుత్వం సమకూర్చింది. ఇందులో భగంగా నర్మెట సభలో తొలి విడతగా రూ.3590 కోట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విడుదల అయ్యాయి.

    తెలంగాణలో మెుత్తం 73 లక్షల మంది అన్నదాతలు ఉన్నారు. ఒక ఎకరం వరకు సాయం అందించేలా రూ.3590 కోట్లు ఆదివారం ఆర్బీఐ ద్వారా బ్యాంకులకు వెళ్తాయి. ఆదివారం సెలవు కారణంగా సోమవారం రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు పడతాయి. 20 రోజుల తర్వాత రెండో విడతలో రూ.2650 కోట్లు, మూడో విడుతలో రూ.2760 కోట్లను విడుదల చేయనుంది ప్రభుత్వం.

