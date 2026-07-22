ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డిగ్రీ ఫలితాల ఆలస్యం.. లా అడ్మిషన్లపై ప్రభావం!
TG LAWCET 2026-27 : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం(ఓయూ) అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పరీక్షల ఫలితాలను ప్రకటించడంలో జాప్యం జరిగింది. దీంతో రాష్ట్రంలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి లా అడ్మిషన్లపై ప్రభావం చూపింది.
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫలితాలను విడుదల చేయడంలో చేసిన జాప్యం తెలంగాణలో లా అడ్మిషన్లకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో అధికారులు 10 రోజుల వ్యవధిలోనే టీఎస్ లాసెట్ 2026 షెడ్యూల్ను రెండుసార్లు సవరించాల్సి వచ్చింది. అధికారులు తాత్కాలికంగా ఆన్లైన్ మార్క్షీట్లను అంగీకరిస్తారు, కానీ విద్యార్థులు తర్వాత ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రవేశాల కోసం తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాల్సిన అనేక పత్రాలలో ఒకటైన డిగ్రీ మార్కుల మెమోలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల తెలంగాణ లా కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (టీజీ లాసెట్) 2026 షెడ్యూల్ను గత 10 రోజుల్లో వరుసగా రెండోసారి సవరించారు.
మొదటి తెలంగాణ లా కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (టీజీ లాసెట్) 2026 షెడ్యూల్ ప్రకారం, మూడేళ్ల లా డిగ్రీ కోర్సులో ప్రవేశాల కోసం రిజిస్ట్రేషన్, ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ కోసం సర్టిఫికేట్లను అప్లోడ్ చేసే కార్యక్రమం జూలై 5 నుండి 10 మధ్య జరగాల్సి ఉంది. జూలై 10వ తేదీ గడువులోగా డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లభించకపోవడంతో రిజిస్ట్రేషన్లను మొదట జూలై 20 వరకు పొడిగించారు. జూలై 15వ తేదీలోగా ఫలితాలను విడుదల చేస్తామని ఓయూ హామీ ఇవ్వడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సవరించిన రిజిస్ట్రేషన్ గడువు సమీపిస్తున్నప్పటికీ విశ్వవిద్యాలయం ఫలితాలను విడుదల చేయడంలో విఫలమైంది. దీంతో అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్, సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ ప్రక్రియను రెండోసారి జూలై 28 వరకు పొడిగించవలసి వచ్చింది. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఫలితాల ప్రకటనలో జాప్యం చేయడం వల్ల లా షెడ్యూల్ను మరోసారి వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. తాత్కాలిక సీట్ల కేటాయింపు కోసం ఇంటర్నెట్(ఆన్లైన్) మార్క్స్ మెమోలను స్వీకరిస్తారు. అయితే కేటాయింపు తర్వాత విద్యార్థులు ధృవీకరణ కోసం డిగ్రీ సర్టిఫికేట్, టీసీతో సహా అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లను సంబంధిత కళాశాలల్లో సమర్పించాలి.
రెండో సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. TG LAWCET 2026లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు జూలై 28 వరకు నమోదు చేసుకోవచ్చు. వెబ్ఆప్షన్లు జూలై 28 నుండి 31 మధ్య అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని ఆగస్టు 1న సవరించుకోవచ్చు. తాత్కాలికంగా ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను ఆగస్టు 5న విడుదల చేస్తారు. తాత్కాలిక సీటు కేటాయింపు ఉత్తర్వులు పొందిన అభ్యర్థులు, ధృవీకరణ కోసం ఆగస్టు 6 నుండి 10 మధ్య తమ అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లతోపాటు సంబంధిత కళాశాలలకు హాజరు కావాలి. సవరించిన లా షెడ్యూల్ ఐదేళ్ల న్యాయశాస్త్ర డిగ్రీ కోర్సులలో ప్రవేశం కోరుకునే విద్యార్థులకు కూడా వర్తిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More